Mou es castigado: "No puede dirigir más en Real Madrid, debe aprender de Flick"

El Real Madrid atraviesa por una profunda crisis deportiva donde los resultados no terminan de despejar las dudas. El funcionamiento del equipo es prácticamente nulo y acaba padeciendo cada partido que disputa. Aunque el ciclo de José Mourinho comenzó rodeado de una inmensa energía positiva, la realidad pocas semanas después es distinta: el conjunto blanco está lejos de ser un equipo confiable, no juega bien al fútbol y depende casi exclusivamente de la inspiración individual de sus figuras.

El último capítulo de esta inestabilidad fue el reciente triunfo por 4-3 ante la AS Roma en la Champions League. En un compromiso de alto voltaje, el equipo volvió a sufrir al máximo y, por un verdadero milagro del fútbol, logró dar vuelta un resultado que parecía sentenciado cuando caía por 3-1.

A este panorama deportivo se suma la tensión en las salas de prensa. En sus primeras intervenciones ante los medios, Mourinho se había mostrado calmo y mesurado al declarar, pero esa actitud duró muy poco. En los últimos días, el técnico portugués ha estallado en más de una ocasión contra los periodistas, los arbitrajes y las constantes comparaciones con el FC Barcelona.

En medio de este convulso contexto, las voces críticas no se han hecho esperar. El exfutbolista italiano Antonio Cassano ofreció una entrevista al diario AS de España y fue categórico en sus palabras sobre el entrenador merengue.

"Mourinho no puede entrenar más. Ha tenido mucha suerte porque ninguno de sus equipos jugó bien. Su propuesta de fútbol caducó hace diez años. Su carrera no ha dejado ningún legado, solo peleas con todo el mundo".