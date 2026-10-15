Mou es castigado: "No puede dirigir más en Real Madrid, debe aprender de Flick"

El Real Madrid atraviesa por una profunda crisis deportiva donde los resultados no terminan de despejar las dudas. El funcionamiento del equipo es prácticamente nulo y acaba padeciendo cada partido que disputa. Aunque el ciclo de José Mourinho comenzó rodeado de una inmensa energía positiva, la realidad pocas semanas después es distinta: el conjunto blanco está lejos de ser un equipo confiable, no juega bien al fútbol y depende casi exclusivamente de la inspiración individual de sus figuras.
El último capítulo de esta inestabilidad fue el reciente triunfo por 4-3 ante la AS Roma en la Champions League. En un compromiso de alto voltaje, el equipo volvió a sufrir al máximo y, por un verdadero milagro del fútbol, logró dar vuelta un resultado que parecía sentenciado cuando caía por 3-1.
A este panorama deportivo se suma la tensión en las salas de prensa. En sus primeras intervenciones ante los medios, Mourinho se había mostrado calmo y mesurado al declarar, pero esa actitud duró muy poco. En los últimos días, el técnico portugués ha estallado en más de una ocasión contra los periodistas, los arbitrajes y las constantes comparaciones con el FC Barcelona.
En medio de este convulso contexto, las voces críticas no se han hecho esperar. El exfutbolista italiano Antonio Cassano ofreció una entrevista al diario AS de España y fue categórico en sus palabras sobre el entrenador merengue.
"Mourinho no puede entrenar más. Ha tenido mucha suerte porque ninguno de sus equipos jugó bien. Su propuesta de fútbol caducó hace diez años. Su carrera no ha dejado ningún legado, solo peleas con todo el mundo".
Cassano también cuestionó la decisión de la directiva encabezada por Florentino Pérez y comparó el presente del Madrid con el de su eterno rival.
"Es increíble que el Real Madrid, el equipo más fuerte de la historia, haya fichado a Mourinho. No entiendo cómo Florentino ha apostado por él. Real Madrid debe aprender del FC Barcelona y de Flick, que ha creado un gran equipo con una gran personalidad en el que todos atacan. El Real Madrid hace las cosas al revés".
Para cerrar su intervención, el exdelantero italiano dejó una aplastante reflexión sobre el nivel de Vinicius Jr. y el rol que debería tener en la plantilla.
"Él es solo un buen jugador. Mete goles, pero no es un crack. Creo que Rodrygo, si está bien, debe ser titular por delante de él. No sé por qué se habla de Vinicius mucho más que de su compañero. Me gusta mucho más Rodrygo y estoy deseando que vuelva".
Por lo pronto, en el Real Madrid buscan mantener la concentración y no perder el foco con el ruido exterior. El calendario que se asoma es sumamente exigente y la mira está puesta en el próximo 25 de octubre, fecha en la que se enfrentarán al FC Barcelona en un Clásico decisivo para las aspiraciones en LaLiga de España.