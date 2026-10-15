Vitinha destapa lo que pasó en Portugal y deja mensaje a CR7: "Espero que ocurra"

El detonante de esta crisis ocurrió durante la concentración del equipo nacional en Dinamarca, donde un duro enfrentamiento entre el capitán y el director técnico provocó una decisión drástica. Tras el conflicto, el delantero conocido como "El Bicho" abandonó de manera inesperada el campamento del equipo, marcando un distanciamiento sin precedentes en el vestuario lusitano.

El centrocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, se pronunció de manera pública sobre la reciente controversia que Sacudió a la selección de Portugal durante la última fecha FIFA. La tensión provocada por el fuerte cruce entre la gran estrella del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, y el entrenador Jorge Jesus ha acaparado por completo la atención del entorno futbolístico portugués.

El conflicto terminó por opacar el excelente momento deportivo de la selección portuguesa, que venía de conseguir un impecable registro de cuatro victorias consecutivas. Lejos de calmarse las aguas, la polémica escaló a un nuevo nivel tras la posterior difusión de un comunicado oficial en el que Cristiano Ronaldo criticó duramente la gestión y las decisiones del técnico Jorge Jesus.

Ante este panorama tan tenso, Vitinha ofreció unas palabras de calma y reflexión durante una entrevista concedida al canal TNT Sports BR. Sobre lo acontecido en los últimos días con el equipo nacional, el futbolista del conjunto parisino reconoció abiertamente la intensidad vivida al declarar: "Sí, sí, fue un parón internacional bastante agitado, lleno de emociones".

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Pese a que Cristiano Ronaldo enfrenta actualmente un proceso disciplinario por sus acciones, su compañero expresó su sincero deseo de ver de nuevo al atacante luciendo la camiseta nacional. Vitinha remarcó la importancia que tiene el capitán para el grupo y abogó por una pronta resolución del conflicto que permita su regreso al equipo.

En ese sentido, el mediocampista cerró su intervención reafirmando la postura del vestuario respecto al futuro del astro portugués: "En cuanto a mí, espero que todo salga lo mejor posible, que él regrese y que todo esté bien. En realidad, creo que todos lo deseamos. Espero que ocurra, que vuelva y que todos los problemas se resuelvan".