Barcelona saca su nueva camisa vs Real Madrid: precio y el logotipo que usará

Barcelona ya ha presentado su nueva camisa para el Clásico frente al Real Madrid. Este es el precio que debes pagar por tenerla.
El FC Barcelona volverá a sorprender al mundo del fútbol y de la música en el próximo Clásico frente al Real Madrid, programado para el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. En esta ocasión, el pecho de la equipación azulgrana lucirá el logotipo de GOLF WANG (GOLF), la firma de moda y proyecto creativo impulsado por el artista estadounidense Tyler, The Creator. La prenda ya se encuentra disponible para los aficionados en las tiendas oficiales del club a partir de un precio de 499,99 euros.
Con esta alianza comercial, Tyler, The Creator toma la posta de una destacada lista de estrellas de la música que han aparecido previamente en la camiseta culé. Entre los nombres que precedieron al rapero norteamericano destacan figuras internacionales como Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake.
Sin embargo, a diferencia de las ediciones anteriores, el debut de esta vestimenta especial no se producirá directamente en el Clásico masculino. El estreno oficial llegará primero a través del equipo femenino, que vestirá la equipación en su enfrentamiento de la Liga F contra el Granada el sábado 24 de octubre en el Estadi Johan Cruyff.
Esta colaboración marca un hito importante en las campañas promocionales desarrolladas entre el club catalán y la plataforma Spotify. Por primera vez desde que se implantaron los cambios de logotipo para estos partidos especiales, el propio artista ha asumido la responsabilidad creativa de toda la campaña gráfica y audiovisual.
La entidad barcelonista ha resaltado la trayectoria polifacética del nuevo colaborador a través de sus canales oficiales. En un comunicado institucional, la institución remarcó: "Tyler, The Creator es un reconocido artista, productor y diseñador estadounidense que combina hip-hop con R&B, soul, funk y sonidos experimentales, con una estética muy personal y creativa. Su música ha evolucionado con los años desde el rap hasta un sonido más melódico y sofisticado. Entre sus canciones más escuchadas en Spotify destaca 'See You Again', que acumula 3.000 millones de reproducciones".
Como suele ocurrir con estos lanzamientos especiales, la institución ha puesto a la venta varias ediciones exclusivas y muy limitadas de la camiseta de juego. Los interesados pueden adquirirlas tanto en las Barça Stores físicas como en la plataforma de comercio electrónico del club, la web de Nike, tiendas seleccionadas de la marca y la aplicación SNKRS.
En cuanto a las unidades disponibles, se ha diseñado una tirada de 1.899 camisetas con calidad Match. Adicionalmente, existe una opción aún más restringida que consta de solo 22 unidades firmadas directamente por los jugadores y jugadoras titulares que disputarán tanto el partido de la Liga F como el Clásico masculino.
Para los coleccionistas más exigentes, la entidad también preparó una tirada ultrasupervisada de 11 unidades firmadas de forma personal por Tyler, The Creator. Estas versiones autografiadas por el artista y por la plantilla tienen un precio fijado en 2.999,99 euros, mientras que las conocidas como 'Players Edition' se venden por 499,99 euros.
La propuesta de moda va mucho más allá de la vestimenta de los futbolistas e incluye una colección completa inspirada en el universo visual de GOLF WANG. La línea se caracteriza por emplear colores atrevidos, acabados cuidados y una visión desenfadada e irreverente de la ropa deportiva tradicional.
Dentro del catálogo de productos disponibles destacan prendas como una chaqueta bomber valorada en 499,99 euros, un conjunto retro y otro modelo con estampado de leopardo por 179,99 euros. Asimismo, se ofrecen camisetas por 69,99 euros, sudaderas de algodón a 169,99 euros, además de complementos como calcetines por 49,99 euros, un gorro al mismo precio, una botella de agua y una bufanda conmemorativa por 69,99 euros.
El ámbito festivo también tendrá un papel destacado antes del gran partido del fin de semana. El 24 de octubre, la plataforma Spotify organizará la llamada Copa De Golf, un evento nocturno en Barcelona ideado para reunir a los fanáticos en torno a la música, la moda urbana y la pasión por el fútbol.
La velada contará con la presencia de talentos locales vinculados al entorno del artista estadounidense. El DJ principal de la cita será Yung Taco, quien estará acompañado a lo largo de la noche por actuaciones de otros artistas de la escena actual como Bexnil, Alu Nuenga, Duna y Mushkaa.
Las directivas del club valoraron el impacto internacional que supone mantener viva este tipo de alianzas estratégicas. Joan Soler, vicepresidente del FC Barcelona y responsable del área comercial, declaró: "Con Tyler, The Creator en la camiseta del Clásico, damos continuidad a una iniciativa que ya forma parte de la expectación que rodea este partido y que nos permite llegar a públicos de todo el mundo".
Por su parte, el creador norteamericano mostró su entusiasmo por llevar la visión estética de su firma al escaparate futbolístico más seguido del planeta. Al respecto, Tyler, The Creator sentenció: "Hay pocos escenarios en el mundo tan grandes como El Clásico. Ver a GOLF WANG junto a marcas globales icónicas como el FC Barcelona y Spotify establece un nuevo referente en materia de colaboraciones entre el deporte, la música y la moda, y une los universos del fútbol y la moda de una manera realmente única para GOLF WANG".