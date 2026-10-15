Barcelona saca su nueva camisa vs Real Madrid: precio y el logotipo que usará

El FC Barcelona volverá a sorprender al mundo del fútbol y de la música en el próximo Clásico frente al Real Madrid, programado para el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. En esta ocasión, el pecho de la equipación azulgrana lucirá el logotipo de GOLF WANG (GOLF), la firma de moda y proyecto creativo impulsado por el artista estadounidense Tyler, The Creator. La prenda ya se encuentra disponible para los aficionados en las tiendas oficiales del club a partir de un precio de 499,99 euros.