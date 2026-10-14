"CR7 es la mitad de lo que fue Ronaldo; no hay nadie como Messi, juega a otra cosa"

La eterna discusión sobre quién es el mejor jugador de la historia o de nuestra época sigue abierta. Sin embargo, para Antonio Cassano, exdelantero de clubes como la Roma, el Milan y el Real Madrid, hay posturas muy claras y sin lugar a dudas. En una reciente entrevista con el diario As, el exfutbolista italiano repasó la actualidad del fútbol internacional, dejó frases contundentes sobre varias figuras mundiales y realizó una dura autocrítica sobre su paso por el Real Madrid.

Al ser consultado sobre el talento de Lionel Messi, Cassano no dudó en ubicar al astro argentino por encima del resto de los futbolistas de la historia: “Él juega a otra cosa. En la historia del fútbol no ha habido nadie como él, está por encima de todos y todavía es un fenómeno admirable con casi 40 años. Es incomparable. Hay otros muy buenos como Yamal, Raphinha o Rodrygo, del Real Madrid, que me gusta muchísimo, pero Messi está muy lejos de todos ellos y de todos los que vendrán por detrás. No habrá nadie como él”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El "palito" a Cristiano Ronaldo y el elogio al "Fenómeno"

A la hora de hablar de los delanteros y de la comparación histórica entre los dos Ronaldos, el italiano recordó su etapa compartiendo vestuario con el crack brasilero Ronaldo Nazário y marcó una fuerte diferencia con el portugués Cristiano Ronaldo: “Tuve la fortuna de compartir equipo con Ronaldo Nazario. Como delantero centro no he visto a nadie parecido a él. Era absolutamente fabuloso y diferencial. Si hubiera tenido una carrera sin lesiones habría alcanzado un techo inimaginable. Ese era el auténtico Ronaldo, no Cristiano, que es la mitad de la mitad que Ronie El Fenómeno”. Cassano también analizó el presente del ataque del Real Madrid y no guardó críticas para el brasileño Vinícius Júnior, asegurando que prefiere las cualidades de su compañero de equipo y selección, Rodrygo:

“Vinícius es sólo un buen jugador. Rodrygo me parece mucho mejor. No sé por qué se habla de Vinícius mucho más que de su compañero. Si Vinícius no está bien físicamente no tiene alternativas y no posee una gran calidad de cara a puerta. Mete goles, pero no es un crack. Creo que Rodrygo, si está bien, debe ser titular por delante de él. Me gusta mucho más y estoy deseando que vuelva”. Por último, el exjugador italiano recordó su frustrada etapa en el Real Madrid, donde apenas disputó 29 partidos y anotó 4 goles durante dos temporadas (a pesar de ganar LaLiga 2006/07). Cassano reconoció que su falta de profesionalismo fue el único responsable de no haber triunfado en España: