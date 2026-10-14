Champions League 2026-27: dos desconocidos goleadores tienen de rodillas a Kane y Mbappé ¿Y Haaland?

Se cerró la jornada 2 de la Champions League y aquí te dejamos cómo va la tabla de goleadores. Hay dos desconocidos que están igualados con Erling Haaland.
10. Kylian Mbappé marcó este miércoles ante la Roma y sumó dos goles. El francés está igualado con varios en con esa cantidad, Raphinha y Adeyemi, por ejemplo.
9. Ross Barkley se metió en la tabla de goleadores tras marcar dos tantos este día en la goleada de Aston Villa 6-0 sobre Fenerbahce.
8. Ousmane Dembélé llegó a los 3 goles en el torneo luego de marcar en la victoria 2-4 del PSG sobre Manchester City.
7. Ferran Torres tuvo la oportunidad de llegar a 4 goles en el torneo, pero falló un penal. Se quedó con tres.
6. Bradley Barcolá, anotó su primeros tres goles con el Liverpool y escaló en la tabla de goleadores. La victoria de los rojos fue 3-6 sobre LASK.
5. Harry Kane anotó doblete en el empate 3-3 del Bayern Múnich ante el Viking y sumó tres tantos en su cuenta.
4. Nicolás Jackson marcó dos tantos en la victoria de Aston Villa sobre Fenerbahce y se metió entre los máximos anotadores.
3. Ermedin Demirovic marcó en los minutos finales de la victoria del Stuttgart 0-3 sobre el Slovan Bratislava y llegó a los tres tantos.
2. Erling Haaland, a pesar de la derrota del City ante PSG, llegó a sus 4 goles con su doblete.
1. Nicolo Tresoldi es el líder de la tabla de goleadores, el jugador de Brujas llegó a 4 anotaciones tras su hattrick ante el Inter de Milán.
Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League.