"El gato ya no está escondido": Mou revienta LaLiga y Vinicius responde con todo

El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, reiteró sus críticas a que dos horas antes del partido se publicara la sanción al brsaileño Vinícius Junior, y se refirió a un dicho portugués, "Gato escondido, con la cola por fuera", para concluir que "se hacen cosas sin vergüenza ya" y que en esta metáfora, "el gato ya está escondido".
"¿Piensas que es normal que un jugador de un equipo español, que tiene que jugar un partido que también es importante para el fútbol español, piensas que es normal que dos horas antes del partido, un jugador sabe que le dan cuatro partidos de suspensión", dijo en rueda de prensa después de la remontada ante el Roma.
"En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que es el gato escondido con la cola asomada. En portugués se dice mucho esto. Me parece que ahora el gato ya no está escondido, me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre", agregó.
Y concluyó tajante: "No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido".
"Esa historia de Vinícius, dos horas antes del partido, saber que tiene cuatro partidos en suspensión, no merece comentarios, los madridistas no son estúpidos, y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente", defendió.
Preguntado sobre si la noticia afectó al jugador, Mourinho aseveró que el brasileño "intentó bloquear sentimientos difíciles".
"Pero yo también he tenido que hacerlo para jugar aquí contra mi gente, para jugar aquí en mi estadio, para jugar aquí con gente que yo amo", agregó, sobre su pasado en el Roma.
El delantero brasileño del Real Madrid tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal por tirar del pelo a un rival y sus protestas posteriores al árbitro, por lo que se perderá el clásico contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo día 25.
Vinicius responde a su castigo
Vinicius Junior ha roto su silencio tras conocer la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Competición. El delantero del Real Madrid criticó el momento en que se hizo pública la decisión, señalando que "la sanción ha salido en un mal momento. Han tenido todo el día para sacar la sanción y me he enterado al llegar al estadio", además de destacar la falta de explicaciones sobre las nuevas reglas de LaLiga y defender su trayectoria en el campo al afirmar que "nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. A mí me pegan bastante y la tarjeta siempre es bastante para mí".
Tras analizar el castigo, el brasileño mostró una profunda autocrítica sobre su nivel de juego actual y reconoció haber salido molesto en el último partido, asegurando que "me he enfadado después del cambio porque siempre quiero estar bien y ayudar al equipo". Vinicius no dudó en reconocer el buen trabajo de sus compañeros al señalar que "los cambios han cambiado al equipo. Endrick ha cambiado la dinámica y ha sido el mejor. Y Carlos entra pocos minutos pero marca", asumiendo toda la responsabilidad de su rendimiento individual.
A pesar de su momento complicado, el atacante mandó un mensaje de confianza tanto para la afición como para sí mismo respecto al futuro inmediato. Con total rotundidad, el futbolista dejó claro que su compromiso sigue intacto tras declarar que "estoy enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. Al final, Vini siempre vuelve y no tengo dudas de que voy a volver".
Asimismo, el '7' madridista abordó con madurez los pitos recibidos por parte de la grada del Santiago Bernabéu, entendiendo el descontento del público pero recordando que el apoyo del estadio es clave para la plantilla: "Seguramente los pitos no me ayudan, pero la gente paga sus entradas. Jugamos mejor si tenemos a los aficionados con nosotros. Jude juega mejor, Mbappé juega mejor, yo juego mejor... Creo que es más fácil pitarme a mí porque llevo más tiempo y soy uno de los capitanes".
Para finalizar, Vinicius apeló a su historia de superación en el conjunto blanco para recordar que siempre ha sabido sobreponerse a las adversidades y a las críticas desde su llegada a España. Con la mirada puesta en su regreso a los terrenos de juego, el atacante concluyó su intervención con un mensaje firme de orgullo y superación: "Voy a volver, cuando llegué joven muchos se rieron de mí y al final llevo más de 100 goles con el Real Madrid".