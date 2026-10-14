"El gato ya no está escondido": Mou revienta LaLiga y Vinicius responde con todo

El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, reiteró sus críticas a que dos horas antes del partido se publicara la sanción al brsaileño Vinícius Junior, y se refirió a un dicho portugués, "Gato escondido, con la cola por fuera", para concluir que "se hacen cosas sin vergüenza ya" y que en esta metáfora, "el gato ya está escondido". "¿Piensas que es normal que un jugador de un equipo español, que tiene que jugar un partido que también es importante para el fútbol español, piensas que es normal que dos horas antes del partido, un jugador sabe que le dan cuatro partidos de suspensión", dijo en rueda de prensa después de la remontada ante el Roma.

"En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que es el gato escondido con la cola asomada. En portugués se dice mucho esto. Me parece que ahora el gato ya no está escondido, me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre", agregó. Y concluyó tajante: "No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Esa historia de Vinícius, dos horas antes del partido, saber que tiene cuatro partidos en suspensión, no merece comentarios, los madridistas no son estúpidos, y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente", defendió.



Preguntado sobre si la noticia afectó al jugador, Mourinho aseveró que el brasileño "intentó bloquear sentimientos difíciles". "Pero yo también he tenido que hacerlo para jugar aquí contra mi gente, para jugar aquí en mi estadio, para jugar aquí con gente que yo amo", agregó, sobre su pasado en el Roma. El delantero brasileño del Real Madrid tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal por tirar del pelo a un rival y sus protestas posteriores al árbitro, por lo que se perderá el clásico contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo día 25.





Vinicius responde a su castigo