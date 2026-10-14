El gesto que sentencia a Vinicius, Mou lo sacó del 'retiro' y los inesperados héroes de la remontada

¡Carlos Espí da vida al Madrid!Y como sucedió con el de la Roma, el VAR da validez a este gol del Real Madrid para recortar distancias. No existía para nada el fuera de juego en el momento del remate de Carlos Espí, que estuvo muy atento a cazar el rechace a un cabezazo previo de Endrick. El de siempre, al rescate.