El gesto que sentencia a Vinicius, Mou lo sacó del 'retiro' y los inesperados héroes de la remontada

Real Madrid volvió a completar otra gran remontada en la Champions League y aquí te dejamos las mejores imágenes. El gesto de Vinicius que tienen indignados a muchos en la Casa Blanca.
A José Mourinho lo recibieron como todo un hérioe en Roma, el portugués ha sido el último DT que ganó un trofeo y fue la Conference League.
Otro tifo más sobre José Mourinho en el estadio Olímpico.
Robó Dybala ante Tchouameni, avanzó Malen con balón y finalizó De Roon con un derechazo tremendo desde la frontal.
Roma comenzaba ganando 1-0, pero Kylian Mbappé iba a responder rápido.
Cuando peor lo pasaba el Real Madrid, llegaba el empate. Falló Mario Hermoso a la hora de medir, avanzó Mbappé con balón y se sacó un derechazo que, al igual que el tanto de la Roma, ayudó a desviar la trayectoria y superar la estirada de Gollini.
Kylian Mbappé llegó a 100 partidos, el jugador más joven en lograrlo con 27 años y marcó su gol 72 superando a Raúl en la tabla histórica de la Champions League.
Esta imagen dejó mucho de qué hablar dentro del partido, ya que Mbappé bajaba hasta la zona de volantes a buscar pelota. El Madrid estaba jugando muy mal.
Vinicius se sentenció solo. En el segundo gol de la Roma, el brasileño regaló el balón intentando hacer un taco.
Error de Vinicius en un intento de tacón en la medular, que provoca el ataque de la ‘Loba’. Filtró Rodrigo Mora para la incursión en el área de Malen, que se sacó un disparo que desvió Valverde y gener que no llegue Courtois a taparlo.
Pedía el Madrid una falta sobre Bellingham en el área de la Roma, dijo Letexier que no era nada. Se quedan cinco jugadores parados, sale la Roma a la contra, el pase al hueco es una barbaridad y la definición de Malen, perfecta para el 3-1 que mataba a la Casa Blanca.
La jugada se anuló por fuera de juego, pero al final fue revisada y el gol se dio. Real Madrid tenía otro resultado muy en contra.
Mbappé recotaba distancias al 67, pero su gol fue anulado por fuera de juego. La jugada fue bien anulada.
El error que condenó al Real Madrid ante la Roma. Vinicius Júnior haciendo un taconazo en su propio campo para intentar salir jugando.
¿Lo más desesperante para el madridismo? El brasileño ni se inmutó en regresar para tratar de recuperar la pelota. Después de esta pérdida, vino el segundo gol de la Roma. Y luego del tercer gol del equipo italiano, José Mourinho decidió sacarlo del partido. No completó ni 60 minutos. Qué duro inicio de temporada para Vini. Este gesto lo sentencia, ya que no entendía el cambio.
Mourinho sacó del 'retiro' a Bernardo Silva, el futbolista no tenía minutos desde el 12 de septiembre y un mes después volvió a tener minutos.
¡Carlos Espí da vida al Madrid!Y como sucedió con el de la Roma, el VAR da validez a este gol del Real Madrid para recortar distancias. No existía para nada el fuera de juego en el momento del remate de Carlos Espí, que estuvo muy atento a cazar el rechace a un cabezazo previo de Endrick. El de siempre, al rescate.
¡Endrick empató en el siguiente minuto! Otro córner exquisito de Güler que remató de nuevo Endrick, y, esta vez sí, batió la estirada de Gollini. Impresionante.
Nadie esperaba que Carlos Espi y Endrick fueran los grandes héroes del Real Madrid en Roma. El 3-3 era buenisimo, pero faltaba algo más.
¡Rüdiger confirma la remontada: del 3-1 al 3-4! Qué barbaridad lo del Real Madrid en estos últimos minutos. Del 3-1 al 3-4 y todos por medio de los saques de esquina de Arda Güler, que esta vez volvió a colgar un magnífico córner que remat Rüdiger, para batir a Gollini y completar una remontada brutal en el Olímpico.
En 10 minutos Real Madrid remontó otra vez y sumó una noche mágica.
Endrick y Carlos Espi nunca van a olvidar su noche en Roma.
Endrick fue nombrado como el MVP del partido. Muy merecido para el brasileño.
Real Madrid suma 6 puntos y su siguente rival es el Leipzig.