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Barcelona con mensaje a Tebas y destruye a Real Madrid: "Quiere reventar LaLiga"

"Suerte que Javier Tebas no se deja amedrentar por la actitud del Real Madrid".

Barcelona con mensaje a Tebas y destruye a Real Madrid: Quiere reventar LaLiga

Barcelona y Real Madrid están en una guerra abierta de declaraciones.
17 de octubre de 2026 a las 08:07

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha respaldado al presidente de LaLiga, Javier Tebas, de quien ha destacado "que no se deja amedrentar" por la actitud del Real Madrid de querer "reventarlo todo".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la comida con la directiva del Betis, al que el primer equipo azulgrana se mide este sábado en el Estadio de La Cartuja, Laporta ha alabado a Tebas, quien el viernes comparó la actitud de Real MadridTV con mecanismos de propaganda de la Alemania nazi .

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"Parece que (el Real Madrid) quiere reventar LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros, la Federación...no está contento con nada. Menos mal que el presidente de LaLiga es consciente de ello y está curtido en mil batallas para combatir estos ataques impropios de un club que es miembro de LaLiga", ha afirmado el presidente del Barcelona en Sevilla.

El máximo dirigente del Barça ha lamentado la actitud del Real Madrid "de atacar permanentemente" los estamentos del fútbol español y ha pedido "autocrítica" al club presidido por Florentino Pérez.

"Como no pueden aceptar la situación en la que están, que eso viene dado por sus propias decisiones, buscan mil excusas. Tendrían que hacer autocrítica interna, pero van a reventar", ha aseverado.

Laporta ha realizado estas declaraciones un día después de que Javier Tebas comparara la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, a lo que el Real Madrid reaccionó exigiendo su "dimisión inmediata" como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

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Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, manifestó a EFE que el presidente de LaLiga debería pedir disculpas al club blanco por sus declaraciones.

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Agencia EFE

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