Pedri con mensaje directo a Ferran y lo que dijo de Vitinha antes de enfrentar al PSG

El Barcelona se mide este martes en el Parque de los Príncipes contra el bicampeón de la Champions League, el PSG de Luis Enrique, en el duelo correspondiente a la jornada 3 de la Fase de Liga. Previo al esperado encuentro, Pedri acompañó a Hansi Flick en la conferencia de prensa y se refirió a su duelo en particular con Vitinha en el centro del campo y dejó un mensaje directo para su amigo y excompañero, Ferran Torres. El canario aseguró que el partido ante los parisinos no lo ve como una final, sino para medir el nivel del Barça en la competición europea y habló sobre su nuevo rol en la plantilla azulgrana.

Visita a París "Lo tomamos como un partido difícil que queremos ganar, pero no como una final. Un buen rival para ver dónde estamos, el nivel en Europa. En el Barça tienes que demostrar cada día, si pierdes un partido se habla de crisis, siempre hay que estar en el mejor nivel y siempre ir a ganar". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Duelo en la medular contra Vitinha "Me imagino una batalla bonita, los dos medios del campo sin balón sufren más, quien tenga el balón decantará el partido para su lado, esperamos tenerlo nosotros, venimos en buena dinámica. Es un jugador muy diferencial, para mí, uno de los mejores por no decir el mejor en cuanto a juego y creación. Aporta muchísimo al PSG. Me gusta enfrentarme y medirme a los mejores". Prueba para ver quién juega mejor al fútbol "El PSG tiene muchas cualidades, arriba jugadores muy diferenciales. Han ganado dos Champions seguidas, no voy a descubrir la pólvora, es un equipo muy fuerte, habrá que hacer un partido muy bueno para contrrarrestarlo". Su cambio de rol en el equipo "Me siento un jugador importante, soy uno de los capitanes, intento ayudar a los jóvenes, aportar mi granito de arena. Llevo años dentro del club y sé cómo funcionan las cosas desde dentro".

Pareja con Rodri "Nos aporta mucho a la hora de contener, de manejar el partido. Me da un poco más de libertad para subir, sé que es diferencial y hemos subido el nivel de la plantilla. Juegue quien juegue, lo hace muy bien". Diferencias junto a Rodri en el Barça y la selección "La idea de los dos entrenadores es distinta, aquí jugamos más directo, línea delantada, presión... Pero dentro del campo no cambia tanto para entenderte con otro jugador". Enfrentar a Ferran Torres "Espero que mañana no tenga mucha suerte y si juega, que no marque goles. Ya le he dicho que le deseo la suerte para lo que resta de temporada, hablamos después del sorteo. Tenemos una gran relación". Producción goleadora del Barça "El equipo tiene muchos jugadores que pueden aportar, creamos muchas ocasiones y algunas entran por pesados. Con Anthony (Gordon) tengo muy buena relación, nos aporta mucho en juego y en goles".