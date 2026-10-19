Vitinha no le tiene miedo a Lamine Yamal y su postura sobre el Balón de Oro

Vitinha, mediocampista portugués del PSG, elogió a la joven estrella Lamine Yamal, su rival este martes en la fase liga de la Champions League, pero aseguró que no le tienen miedo. El volante de 26 años estuvo en la rueda de prensa junto con Luis Enrique y aseguró que no solo se enfrentan a Lamine, sino que a un "gran equipo".

"¿Miedo? No, enfrentamos a los mejores del mundo. Lo que él hace en estos momentos es increíble, es un jugador excepcional, sé que es muy especial. Pero si reduces el Barça a Lamine no sería justo. Vamos a medirnos a un gran equipo, no solo a Lamine", comentó. Vitinha consideró que el Barcelona tiene "uno de los mejores centros del campo del mundo". "Me encanta la forma en la que juega. Veremos cómo hacer para presionar, contra el City nos fue bien. Será interesante ver quién domina el centro del campo. Los dos equipos van a querer el balón", indicó. El luso reconoció que el partido será muy importante, pero dijo que es "demasiado pronto" para considerarlo una final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE