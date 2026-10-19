  1. Champions League

Vitinha no le tiene miedo a Lamine Yamal y su postura sobre el Balón de Oro

El volante del PSG habló con los medios de comunicación en la previa del partido contra el Barcelona por la Champions League.

Vitinha no le tiene miedo a Lamine Yamal y su postura sobre el Balón de Oro

Vitinha en la rueda de prensa elogió a Lamine Yamal, aunque aseguró que no le tienen miedo y buscarán los tres puntos en casa.

19 de octubre de 2026 a las 12:12

Vitinha, mediocampista portugués del PSG, elogió a la joven estrella Lamine Yamal, su rival este martes en la fase liga de la Champions League, pero aseguró que no le tienen miedo.

El volante de 26 años estuvo en la rueda de prensa junto con Luis Enrique y aseguró que no solo se enfrentan a Lamine, sino que a un "gran equipo".

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"¿Miedo? No, enfrentamos a los mejores del mundo. Lo que él hace en estos momentos es increíble, es un jugador excepcional, sé que es muy especial. Pero si reduces el Barça a Lamine no sería justo. Vamos a medirnos a un gran equipo, no solo a Lamine", comentó.

Vitinha consideró que el Barcelona tiene "uno de los mejores centros del campo del mundo". "Me encanta la forma en la que juega. Veremos cómo hacer para presionar, contra el City nos fue bien. Será interesante ver quién domina el centro del campo. Los dos equipos van a querer el balón", indicó.

El luso reconoció que el partido será muy importante, pero dijo que es "demasiado pronto" para considerarlo una final.

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"Estamos en octubre, no sabemos cómo las cosas van a cambiar durante la temporada. La verdad de octubre no es la de marzo. Pero es uno de los partidos que estás deseando jugar", sostuvo.

Por otro lado, Vitinha explicó que Dembélé se ha convertido en el líder del PSG desde hace tiempo y aseguró que el Balón de Oro debería recaer en un jugador de su equipo:.

"Lo más justo sería que fuera al PSG, que ganó la Liga de Campeones. Pero hay muchos candidatos. Lamine Yamal, Olise, Kylian (Mbappé). Es difícil saber quién lo va a ganar", sentenció.

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Agencia EFE
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