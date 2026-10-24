Arriaga se quedó sin jugar: el AEK propina paliza y presiona al líder de Grecia

El partido fue un monólogo de los locales de principio a fin. Apenas al minuto 4, Harold Moukoudi abrió el marcador tras aprovechar una desatención defensiva en un tiro de esquina.

El AEK Atenas recuperó su mejor versión y firmó este sábado una espectacular victoria en casa por 5-0 sobre el Panetolikos . El equipo de la capital griega necesitaba sacudirse rápidamente del golpe recibido en la Champions League contra el Manchester City , y lo consiguió con una exhibición ofensiva imponente que liquidó a su rival desde la primera mitad.

La ventaja se amplió al 23' por medio de Aboubakary Koita, quien definió cruzado ante la salida del arquero. Antes del descanso, el delantero Zini puso el 3-0 definitivo de la primera parte al 38', dejando al Panetolikos completamente sin capacidad de respuesta.

En el complemento, la dinámica no cambió. Tras una revisión del VAR que confirmó una falta dentro del área, Barnabás Varga ejecutó con frialdad el penal al 56' para el cuarto de la tarde. La cuenta la cerró el ingresado Oleksandr Zubkov en el tiempo de descuento (90+2') con un remate de pierna zurda.

DESCANSO PARA EL 'MISILITO'

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La principal expectativa de la prensa de Honduras radicaba en la participación de Kervin Arriaga. El volante catracho, que venía de ser titular ante el City, estuvo entre los convocados pero el cuerpo técnico decidió mantenerlo en el banquillo durante todo el encuentro.

Esta decisión coincide con una semana compleja para el jugador, luego de el seleccionador José Francisco Molina revelara que Kervin le pidió un tiempo fuera de las convocatorias de la 'H' para enfocarse al cien por ciento en su estabilidad física y mental con el club griego.