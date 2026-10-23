Histórica remontada: Jonathan Rubio y Deiby Flores avanzan a la Champions de África

El Petro de Luanda consiguió una de las clasificaciones más vibrantes de su historia reciente al golear este viernes por 3-0 al Scottland FC de Zimbabue en el Estadio Nacional 11 de Novembro. El equipo angoleño, donde militan los catrachos Jonathan Rubio y Deiby Flores, llegó condicionado tras haber caído por 2-0 en el duelo de ida disputado en Harare.

Sin embargo, apelando a la mística local y al empuje de su afición, lograron revertir el marcador global (3-2) para meterse de lleno en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CAF. Tanto Deiby como Rubio saltaron al terreno de juego como titulares en el esquema del Petro. Ambos jugadores, quienes recientemente volvieron a ganarse un lugar en las convocatorias de la Selección de Honduras, disputaron un partido de alta intensidad en la zona medular. Nuestros compatriotas fueron vitales para cortar los contragolpes del conjunto de Zimbabue y distribuir el juego de ataque con el que los locales asfixiaron a su rival. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE