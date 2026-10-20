Keyrol Figueroa se estrena con gol en Inglaterra y se viste de héroe con el Port Vale

El fútbol inglés fue testigo de un momento especial para el hondureño Keyrol Figueroa, quien se estrenó como goleador del Port Vale FC y se convirtió en protagonista del empate 1-1 frente al Gillingham FC. El delantero catracho apareció en la jornada 12 de la League Two para rescatar un punto importante en condición de visitante y celebrar su primera anotación oficial con el club. El hijo del excapitán de la Selección Nacional de Honduras, Maynor Figueroa, inició el compromiso entre los suplentes, pero recibió la oportunidad de ingresar al campo al comienzo de la segunda parte. Su misión era darle mayor dinamismo al ataque del Port Vale, que necesitaba reaccionar después de irse abajo en el marcador durante la primera mitad.

El Gillingham había tomado la delantera al minuto 42 por medio de Ronan Hale, complicando las aspiraciones del conjunto visitante. Sin embargo, el Port Vale no bajó los brazos y encontró en el joven atacante hondureño la respuesta que necesitaba para meterse nuevamente en la pelea y evitar una derrota fuera de casa. La anotación llegó al minuto 66, cuando un balón enviado al área provocó varios rebotes y la defensa local no consiguió despejar con claridad. En medio de la disputa, Keyrol mostró determinación para controlar el esférico pese a la presión de los zagueros y, con un remate a corta distancia, venció al guardameta para establecer el 1-1 definitivo. Su insistencia terminó siendo clave para que el equipo sumara en una complicada visita.

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