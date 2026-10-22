Dereck Moncada se luce con asistencia ante Getafe por la Conference League

Dereck Moncada sigue creciendo a pasos agigantados en el fútbol de Europa y ha vuelto a ser importante en la Conference League para el Lugano. Esta vez su rival fue el Getafe de la Liga de España. El hondureño se estrenó como titular en el torneo y aprovechó los minutos que le ha dado el entrenador Mattia Croci-Torti para aportar en el marcador.

Dereck Moncada fue clave en el tercer gol del Lugano, ya que después de una corrida por la banda derecha, el hondureño le dio una gran asistencia a Albian Ajeti para que pusiera el 1-3 en el marcador. Con esto, Dereck suma en su historial en la Conference, ya que la semana pasada marcó su primer gol en la remontada ante el Estrella Roja (3-2). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Lugano remontó también contra el Getafe, ya que comenzó perdiendo desde el minuto 2 y en 4 minutos le dio vuelta con goles de Albian Ajeti y Yanis Cimignani.