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Dereck Moncada se luce con asistencia ante Getafe por la Conference League

No le importó el escenario y el hondureños sigue dando de qué hablar con el Lugano en la Conference League.

22 de octubre de 2026 a las 11:22

Dereck Moncada sigue creciendo a pasos agigantados en el fútbol de Europa y ha vuelto a ser importante en la Conference League para el Lugano. Esta vez su rival fue el Getafe de la Liga de España.

El hondureño se estrenó como titular en el torneo y aprovechó los minutos que le ha dado el entrenador Mattia Croci-Torti para aportar en el marcador.

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Dereck Moncada fue clave en el tercer gol del Lugano, ya que después de una corrida por la banda derecha, el hondureño le dio una gran asistencia a Albian Ajeti para que pusiera el 1-3 en el marcador.

Con esto, Dereck suma en su historial en la Conference, ya que la semana pasada marcó su primer gol en la remontada ante el Estrella Roja (3-2).

El Lugano remontó también contra el Getafe, ya que comenzó perdiendo desde el minuto 2 y en 4 minutos le dio vuelta con goles de Albian Ajeti y Yanis Cimignani.

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Lugano logró marcar el cuarto gol en el segundo tiempo gracias a un zapatazo en la frontal de Uran Bislimi.

Al minuto 57' Dereck Moncada fue amonestado por defender una ataque de Getafe y al 59' se acabó el partido para el hondureño que sumó buenos tramos de encuentro, en su lugar entró: Erick Pihlstrom.

El marcador final fue 2-5 a favor de los suizo, quienes cerraron la goleada gracias a un tanto en los minutos finales de Kevin Behrens. Borja Mayoral había hecho el segundo antes para los españoles que les costó derribar la defensa del Lugano.

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Kevyn Oseguera
Kevyn Oseguera

Con experiencia en Diario Deportivo Diez desde 2018, periodista con especialidad en fútbol internacional y nacional. Graduado como Licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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