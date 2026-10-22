Balón de Oro 2026: la decisión de Lamine Yamal a 4 días de la entrega

Lamine Yamal quiere vivir rodeado de su gente una de las citas más especiales de toda su trayectoria deportiva. El joven delantero del FC Barcelona, que con solo 19 años se ha consolidado en la élite del fútbol mundial, volverá a centrar la atención en la ceremonia del Balón de Oro este próximo lunes en Londres. El futbolista azulgrana busca compartir este momento histórico con las personas que le han acompañado desde sus inicios. Por esta razón, el '10' ha contratado un charter privado para trasladar a todo su círculo cercano a la capital británica, según ha adelantado el periodista Víctor Navarro, de la Cadena COPE.

No es la primera ocasión en la que el atacante organiza un viaje o evento especial para la ceremonia. En la edición pasada, el joven extremo preparado una celebración en París ante la posibilidad de ganar el premio; aunque el galardón principal fue para Ousmane Dembélé y Yamal quedó segundo en las votaciones, el canterano logró conquistar el Trofeo Kopa al mejor jugador joven. En esta nueva entrega, Lamine vuelve a figurar entre los grandes favoritos al Balón de Oro y opta nuevamente al Trofeo Kopa. Su brillante evolución en el Barcelona le posiciona otra vez cerca del máximo reconocimiento individual del deporte, una meta que afronta con ilusión y sin importar el resultado final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La logística de la expedición azulgrana será compartida por la entidad, ya que el club se desplazará a Londres en otro avión privado con el resto de sus representantes. El FC Barcelona acude a la gala con una amplia comitiva tras haber logrado nominaciones en múltiples categorías de la disciplina.

En la lista masculina de candidatos al Balón de Oro sobresale la presencia del propio Lamine Yamal, acompañado por sus compañeros Pau Cubarsí y Rodri. Asimismo, la categoría femenina cuenta con un papel protagonista para la entidad gracias a la presencia de nominadas como Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Clàudia Pina, Cata Coll, Esmee Brugts y Ewa Pajor. Los reconocimientos para la plantilla azulgrana se completan con Vicky López en el Trofeo Kopa femenino y Cata Coll en el Trofeo Yashin a la mejor guardameta. Además, Pere Romeu opta al premio de mejor entrenador de fútbol femenino, mientras que el FC Barcelona Femenino opta a la distinción de mejor club de la temporada.