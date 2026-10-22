Yamal rompería récord: ¿Quién fue el más joven en ganar el Balón de Oro?

El Balón de Oro es el galardón individual más prestigioso del fútbol, pero a lo largo de sus siete décadas de historia, solo unos pocos elegidos han logrado conquistarlo rompiendo los límites de la edad. Mientras que la mayoría de las estrellas alcanzan su plenitud deportiva a mitad de sus veinte años, existen dos casos inolvidables que marcaron los extremos de la longevidad y de la precocidad en este deporte. En el extremo superior de la historia se encuentra el legendario extremo inglés Sir Stanley Matthews, quien ostenta el récord indiscutible como el jugador más veterano en ganar el Balón de Oro. Matthews se llevó este reconocimiento en la mismísima edición inaugural del trofeo en 1956, cuando tenía 41 años y 10 meses. El atacante del Blackpool superó en las votaciones al hispano-argentino Alfredo Di Stéfano gracias a su extraordinaria condición física y a una carrera ejemplar en la que jamás fue amonestado.

Por el contrario, el trono al ganador más joven de todos los tiempos le pertenece al brasileño Ronaldo Nazário. En 1997, tras deslumbrar al planeta entero vistiendo las camisetas del FC Barcelona y del Inter de Milán, el atacante brasileño levantó el trofeo con solo 21 años y 3 meses. Ronaldo rompió barreras no solo por su corta edad, sino también al convertirse en el primer futbolista no nacido en el continente europeo en recibir este preciado galardón. La gesta del "Fenómeno" encabeza un selecto grupo de jóvenes prodigios que lograron brillar al máximo nivel antes de cumplir los 23 años. Entre los perseguidores más cercanos de Ronaldo en esta lista de precocidad se encuentran el inglés Michael Owen (22 años y 4 días en 2001 con el Liverpool), el argentino Lionel Messi (22 años y 5 meses en 2009 con el Barcelona) y el inolvidable norirlandés George Best (22 años en 1968 con el Manchester United). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El debate sobre la juventud en el fútbol cobra una fuerza especial en la época actual. Joyas de la nueva generación como el español Lamine Yamal (nacido el 13 de julio de 2007) han encendido las expectativas del panorama internacional. Para la gala del Balón de Oro de 2026, Yamal contará con apenas 19 años de edad, lo que abre la posibilidad teórica de ver romper el histórico registro de precocidad que ostenta Ronaldo desde hace casi tres décadas. En la gala tendrá rivales de la talla de Harry Kane, Lionel Messi o Kylian Mbappé. Sin embargo, alcanzar una hazaña de tal magnitud antes de los 20 años sigue siendo una misión sumamente difícil. En toda la historia del Balón de Oro, ningún futbolista ha logrado ganar el premio siendo menor de edad o adolescente, lo que demuestra la enorme exigencia física y mental que se requiere para ser coronado como el mejor futbolista del planeta.