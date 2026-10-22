Messi recibirá el premio que su padre tanto quería y esto dijo del Barcelona

Messi dijo que fue un privilegio compartir vestuario con Xavi, Iniesta o Puyol "y con muchos más" sobres su etapa en Barcelona: "Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos, lo pasábamos muy bien", rememoró Messi.