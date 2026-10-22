Messi recibirá el premio que su padre tanto quería y esto dijo del Barcelona

Multitudinario recibimiento a Messi en Oviedo para recoger el Princesa de los Deportes.
El futbolista argentino Leo Messi, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y el que más títulos ha conquistado, ha protagonizado este jueves un multitudinario recibimiento en Oviedo, donde mañana recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes.
El delantero ha sido recibido sobre por la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, en el Hotel de la Reconquista de la capital del Principado, donde le esperaban cientos de aficionados al ritmo de las tradicionales gaitas asturianas.
Acompañado de su mujer Antonela Roccuzzo, con la que ha posado ante los medios de comunicación, el astro argentino se ha acercado a muchos de los asistentes que se han citado en los aledaños del hotel para firmarles sus camisetas y fotografías.
El jurado ha otorgado este galardón al delantero, campeón de todo a nivel de clubes, con la selección de su país y a título individual, por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva" y también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".
El futbolista argentino Leo Messi afirmó este jueves que su padre, fallecido el pasado 8 de agosto, estaba "muy ilusionado" con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que mañana viernes recogerá en Oviedo en una ceremonia presidida por los reyes de España.
En una entrevista con la Agencia EFE en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, Messi habló de los valores de compromiso, respeto y solidaridad que forman parte del legado que le dejó su padre.
Su padre, Jorge, estaba "muy feliz" por un galardón que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha" o de lo que ha hecho durante toda su carrera, así que "seguramente lo estará disfrutando también".
Precisamente por el "significado" de este premio, su padre insistía mucho en que había que desplazarse hasta la capital asturiana para recogerlo, aunque sabían que podría ser "difícil" por los partidos que tiene con su actual equipo, el Inter Miami C.F.
Messi incidió en que aquellos valores que sus padres le transmitieron en casa, son los mismos que hoy trata de inculcarle junto a su mujer Antonela a sus tres hijos.
A nivel personal, el campeón del Mundo con Argentina en 2022 dijo sentirse "muy ilusionado", "muy feliz" y "muy agradecido" por este reconocimiento y aseguró que conoce su "significado" después de vivir más de veinte años en España.
Después de ganarlo todo a nivel de club con el Barça, Messi destacó que ganar el Mundial con Argentina en Catar en 2022 fue "culminar" su carrera con algo que "era más que un sueño".
Messi dijo que fue un privilegio compartir vestuario con Xavi, Iniesta o Puyol "y con muchos más" sobres su etapa en Barcelona: "Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos, lo pasábamos muy bien", rememoró Messi.
El jugador argentino, ahora en las filas del Inter Miami C.F. estadounidense tras su paso por el PSG francés, admitió que es "difícil resumir en pocas palabras" lo que significa el Fútbol Club Barcelona porque forma parte de su vida y es el club de su vida.
Tanto en el club como en la ciudad vivió "muchas cosas buenas" y fue allí donde nacieron sus tres hijos, por lo que "obviamente" tiene "un cariño muy, muy especial por la ciudad, por el club".
Los goles que marcó en aquella final fueron de los más importantes de su carrera "por el significado, por el momento y por el partido que era", junto a otros con el Barcelona en alguna final de la Champions o en algún clásico.
El futbolista de Rosario también repasó los consejos futboleros que le dio su padre, Jorge, fallecido el pasado mes de agosto, con el que "hablaba continuamente" y con el que intercambiaba ideas en cuanto acababa un entrenamiento o un partido.