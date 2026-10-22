"En su liga les marcan todo": Amarini Villatoro deja duro dardo a Olimpia para la vuelta

A pesar de haber dominado pasajes clave del encuentro, Villatoro fue contundente al reconocer que su equipo debió reflejar la superioridad en la pizarra para viajar con mayor tranquilidad.

Cartaginés dio un paso firme al derrotar al Olimpia de Honduras, logrando un resultado valioso que los encamina hacia la final. Sin embargo, el estratega brumoso, Amarini Villatoro, vivió el compromiso con sensaciones encontradas: por un lado, la satisfacción de haber superado futbolísticamente al rival durante la mayor parte del partido; por el otro, la espina de no haber conseguido un marcador más holgado en casa.

"El resultado era para ampliarlo, generamos muchas oportunidades, en este tipo de partidos hay que ser contundentes y antes lo hablamos, pecamos en eso".

El estratega no escondió su malestar por el tramo final del duelo, donde la escuadra brumosa cedió la iniciativa y permitió que el rival tomara un segundo aire.

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"Dejamos crecer al rival en el cierre del partido, nos relajamos, eso fue peligroso".

Pese a los detalles por corregir, el DT valoró que se alcanzaron los compromisos mínimos fijados en la pizarra antes del pitazo inicial.

"Antes del partido teníamos dos objetivos: ganar el partido y dejar el marco en cero, logramos ambas. Sabemos que en Honduras el partido será difícil".

Uno de los momentos más analizados por el entrenador fue la expulsión en el bando catracho, una ventaja numérica que Cartaginés no supo traducir en anotaciones.

"Once contra once fuimos mejores, ahí tuvimos nuestra mejor versión. Nos faltó sacarle provecho al hombre de más".

Con una agenda apretada en el torneo local y el certamen continental, la hoja de ruta del banquillo blanquiazul es completamente clara.

"Está claro que vamos a priorizar el partido en Tegucigalpa".

Alejado de los reproches finales, Amarini rescató el fútbol desplegado por sus dirigidos durante más de una hora, calificándolo entre lo más alto de su gestión reciente.

"Hasta el minuto 70 fue uno de los mejores partidos que hemos tenido en la temporada".

Para el duelo decisivo, el estratega guatemalteco advirtió que salir únicamente a proteger la ventaja actual sería una postura de alto riesgo.

"Sé que si queremos pasar a la final debemos anotar en Honduras".

Villatoro no dudó en abordar la frustración del conjunto merengue y las quejas hacia el juez central, señalando que al Olimpia le cuesta verse superado fuera de su torneo doméstico.

"Hay dudas por parte de ellos por perder, es así. En su liga lo ganan todo y ponen duda el arbitraje porque en su liga les marcan todo, eso lo sabe cualquier hondureño. El partido fue difícil para el rival y lo pusimos en situaciones a las que no están acostumbrados".