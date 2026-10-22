"No pitan árbitros de Honduras": reacción de la prensa a la derrota de Olimpia y no perdonan a Arboleda

La prensa no esperó para reaccionar a la polémica derrota de Olimpia ante Cartaginés por la Copa Centroamericana.
Olimpia sacó un buen resultado a pesar de la derrota, en la vuelta se espera una remontada con su gente.
Para este medio tico, Cartaginés no aprovechó su oportunidad de local.
Para muchos Cartaginés debió aprovechar en el marcador el hombre de más que tenía.
Amarini Villatoro no se guardó nada en conferencia prensa.
Cartaginés buscará en la vuelta un gol que ponga cuesta arriba el pase de Olimpia a la final.
Gustavo Roca sacó el machete, pero asegura que Olimpia está vivo.
Esto criticó de la expulsión de Yustin Arboleda.
Muchos creen que la remontada de Olimpia es posible en Tegucigalpa.
Destacan también el trabajo de Eduardo Espinel a pesar de jugar con uno menos durante 50 minutos.
La portada de Diario DIEZ.
En Costa Rica dicen que Cartaginés despreció ir por más goles.
En Guatemala destacan el trabajo del entrenador de Cartaginés.
Más de lo mismo, Olimpia está vivo y Cartaginés no aprovechó.
Arboleda ha sido señalado por su expulsión.
También sacaron que el arbitraje no es el mismo que en Honduras.