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"No pitan árbitros de Honduras": reacción de la prensa a la derrota de Olimpia y no perdonan a Arboleda

La prensa no esperó para reaccionar a la polémica derrota de Olimpia ante Cartaginés por la Copa Centroamericana.

22 de octubre de 2026 a las 07:00
No pitan árbitros de Honduras: reacción de la prensa a la derrota de Olimpia y no perdonan a Arboleda
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La prensa no esperó para reaccionar a la polémica derrota de Olimpia ante Cartaginés por la Copa Centroamericana.

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Olimpia sacó un buen resultado a pesar de la derrota, en la vuelta se espera una remontada con su gente.
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Para este medio tico, Cartaginés no aprovechó su oportunidad de local.
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Para muchos Cartaginés debió aprovechar en el marcador el hombre de más que tenía.
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Amarini Villatoro no se guardó nada en conferencia prensa.
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Cartaginés buscará en la vuelta un gol que ponga cuesta arriba el pase de Olimpia a la final.
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Gustavo Roca sacó el machete, pero asegura que Olimpia está vivo.
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Esto criticó de la expulsión de Yustin Arboleda.
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Muchos creen que la remontada de Olimpia es posible en Tegucigalpa.
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Destacan también el trabajo de Eduardo Espinel a pesar de jugar con uno menos durante 50 minutos.
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La portada de Diario DIEZ.
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En Costa Rica dicen que Cartaginés despreció ir por más goles.
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En Guatemala destacan el trabajo del entrenador de Cartaginés.
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Más de lo mismo, Olimpia está vivo y Cartaginés no aprovechó.
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Arboleda ha sido señalado por su expulsión.
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También sacaron que el arbitraje no es el mismo que en Honduras.
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