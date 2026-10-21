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Futbolista de origen hondureño debuta con Tigres a los 19 años y lo dedica a su madre

El extremo derecho, Jaidyn Contreras, sumó sus primeros minutos con la Tigres ante León en el Apertura 2026 y celebró su emotivo estreno profesional en las redes sociales.

Futbolista de origen hondureño debuta con Tigres a los 19 años y lo dedica a su madre

El futbolista nacido en Estados Unidos, de madre hondureña, Jaidyn Contreras, debutó el pasado martes con los Tigres de México en partido frente al León.

 Foto: Cortesía Mediotiempo
21 de octubre de 2026 a las 15:06

El juvenil Jaidyn Contreras, quien es de sangre catracha, alcanzó un hito trascendental en su naciente carrera profesional al hacer su debut oficial en la Primera División del fútbol mexicano luciendo la camiseta de los Tigres de la UANL.

A sus 19 años de edad, el prometedor extremo saltó al terreno de juego como variante de relevo al minuto 87 en el choque donde la escuadra universitaria cayó 2-0 el martes ante León, en duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026.

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El ingreso del futbolista representa un premio al esfuerzo y a la constancia demostrada desde su incorporación a la disciplina del conjunto regio. Su irrupción en el primer equipo felino marca un nuevo paso firme dentro del balompié de máximo circuito, consolidando el proceso formativo de un elemento que genera altas expectativas por sus condiciones ofensivas.

Contreras arribó a las filas de la institución auriazul como un destacado prospecto proveniente de la cantera del FC Dallas de la Major League Soccer. El talentoso atacante cuenta con un llamativo perfil internacional al poseer las nacionalidades mexicana, estadounidense y hondureña, condición que lo coloca en el radar de seguimiento de distintas federaciones de la región.

Más allá del trago amargo por el resultado adverso en la pizarra, la jornada nocturna de este martes quedó marcada con letras de oro para el joven futbolista y su entorno más cercano. Dar sus primeros pasos en la máxima categoría del fútbol azteca representó la culminación de un sueño construido durante años de sacrificios en las ligas menores.

Tras el pitazo final del encuentro disputado a media semana, el habilidoso jugador exteriorizó su felicidad a través de sus plataformas digitales compartiendo varias postales de su estreno profesional. Las imágenes en sus historias de Instagram fueron acompañadas por una emotiva dedicatoria dirigida a su figura más determinante fuera de la cancha.

Al final del partido, Contreras le dedicó su debut profesional en la Liga MX a su madre, quien lucha contra el cáncer.

Al final del partido, Contreras le dedicó su debut profesional en la Liga MX a su madre, quien lucha contra el cáncer.

"Estoy sumamente agradecido de haber debutado esta noche para mostrarte mi aprecio. Te amo, ma", expresó el futbolista, dejando ver el fuerte lazo afectivo con su progenitora y la gratitud por el respaldo recibido a lo largo de su camino deportivo.

Con esta primera participación en la Liga MX, Jaidyn Contreras abre formalmente su expediente en el máximo circuito y renueva la ilusión de ganarse un puesto definitivo en las convocatorias de Tigres. El extremo de sangre catracha buscará seguir sumando minutos y oportunidades en el esquema felino para consolidar su crecimiento en la élite.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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