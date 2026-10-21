Futbolista de origen hondureño debuta con Tigres a los 19 años y lo dedica a su madre

A sus 19 años de edad, el prometedor extremo saltó al terreno de juego como variante de relevo al minuto 87 en el choque donde la escuadra universitaria cayó 2-0 el martes ante León, en duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2026.

El juvenil Jaidyn Contreras, quien es de sangre catracha, alcanzó un hito trascendental en su naciente carrera profesional al hacer su debut oficial en la Primera División del fútbol mexicano luciendo la camiseta de los Tigres de la UANL.

El ingreso del futbolista representa un premio al esfuerzo y a la constancia demostrada desde su incorporación a la disciplina del conjunto regio. Su irrupción en el primer equipo felino marca un nuevo paso firme dentro del balompié de máximo circuito, consolidando el proceso formativo de un elemento que genera altas expectativas por sus condiciones ofensivas.

Contreras arribó a las filas de la institución auriazul como un destacado prospecto proveniente de la cantera del FC Dallas de la Major League Soccer. El talentoso atacante cuenta con un llamativo perfil internacional al poseer las nacionalidades mexicana, estadounidense y hondureña, condición que lo coloca en el radar de seguimiento de distintas federaciones de la región.

Más allá del trago amargo por el resultado adverso en la pizarra, la jornada nocturna de este martes quedó marcada con letras de oro para el joven futbolista y su entorno más cercano. Dar sus primeros pasos en la máxima categoría del fútbol azteca representó la culminación de un sueño construido durante años de sacrificios en las ligas menores.

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Tras el pitazo final del encuentro disputado a media semana, el habilidoso jugador exteriorizó su felicidad a través de sus plataformas digitales compartiendo varias postales de su estreno profesional. Las imágenes en sus historias de Instagram fueron acompañadas por una emotiva dedicatoria dirigida a su figura más determinante fuera de la cancha.