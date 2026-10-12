Extécnico del Real España pasa bochorno en México y lo obligan a pedir disculpas

El entrenador mexicano, Raúl Potro Gutiérrez, quien tuvo un paso por el Real España de Honduras ha vivido un fin de semana en el ojo del huracán luego de asistir a un evento del Club América, equipo del que es leyenda, tras posar con los colores del acérrimo rival del cual es empleado, el Cruz Azul.

Resulta que el Potro fue invitado a un evento en el aniversario del Club América, el más ganador en la historia del fútbol mexicano y posón con la playera de las Águilas, siendo entrenador del Cruz Azul en la Liga Femenina.

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El entrenador recibió cientos de comentarios de la afición de la Máquina y hasta pidió la salida de Gutiérrez luego del gesto con el rival. Para los fanáticos del equipo cementero, fue una “burla”, ver a su entrenador vistiendo los colores amarillo y crema del rival.