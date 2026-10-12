Extécnico del Real España pasa bochorno en México y lo obligan a pedir disculpas

El entrenador mexicano, Raúl Potro Gutiérrez, quien tuvo un paso por el Real España de Honduras ha vivido un fin de semana en el ojo del huracán luego de asistir a un evento del Club América, equipo del que es leyenda, tras posar con los colores del acérrimo rival del cual es empleado, el Cruz Azul.
Resulta que el Potro fue invitado a un evento en el aniversario del Club América, el más ganador en la historia del fútbol mexicano y posón con la playera de las Águilas, siendo entrenador del Cruz Azul en la Liga Femenina.
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El entrenador recibió cientos de comentarios de la afición de la Máquina y hasta pidió la salida de Gutiérrez luego del gesto con el rival. Para los fanáticos del equipo cementero, fue una “burla”, ver a su entrenador vistiendo los colores amarillo y crema del rival.
Esto obligo este lunes a que el entrenador hiciera un comunicado en donde pidió disculpas a la afición por el acontecimiento, para bajar un poco la polémica ya que, en las redes sociales, los fanáticos no estuvieron de acuerdo con lo que hizo el extécnico del Real España.
Incluso, algunos periodistas como José Ramón Fernández hablaron del acontecimiento: "¿Merece repudio el Potro Gutiérrez por posar feliz con la camiseta del América mientras dirige a Cruz Azul Femenil? No tiene que renegar de su pasado, pero sí entender dónde trabaja hoy. En el futbol, la lealtad se demuestra con formas. La afición celeste tiene motivos para molestarse, exigir su despido por una foto ya es otra cosa".
A toda la Nación Azul...@AzulFemenil https://t.co/2hHWCpwPSL— RAULGTZ.® (@Potropegaso21) October 12, 2026
"Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la afición y la institución de Cruz Azul. Lamento profundamente no haber dimensionado el impacto que generó mi participación en el reconocimiento al cual asistí por mi trayectoria como jugador. Comprendo la molestia que se generó y me comprometo a cuidar de manera más responsable la investidura de mi cargo en eventos de esta naturaleza", dice el comunicado del Potro.
Luego agregó: "Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol, lo haces involuntariamente, pero sucede, afectas a todo el equipo y lo lamentas, pero el partido sigue y no queda más que trabajar para que no vuelva a suceder".