Liga MX: América y Chivas evitan la derrota y la gran sorpresa en la tabla

El uruguayo Santiago Bueno convirtió un gol para darle al América un empate 1-1 con el Monterrey en el Estadio Azteca, que confirmó a los azulcremas en el liderato del torneo Apertura del fútbol mexicano. Diego Rossi puso delante a los Rayados con un golazo de volea y su compatriota Bueno rescató la igualada tras un tiro de esquina, en un duelo de gran intensidad, correspondiente a la jornada 11. El Monterrey que dirige Matías Almeyda comenzó mejor y pronto merodearon el área hasta que en el minuto 18 tomaron ventaja con una volea de Rossi tras el centro preciso de Orbelín Pineda.

América, liderado por el uruguayo Brian Rodríguez, adelantó líneas y creó peligro en la puerta defendida por el arquero Esteban Andrada, con buenas salidas. En el 45+4, en un tiro de esquina, Henry Martín remató y el balón le rebotó a Andrada, lo cual aprovechó Bueno para anotar el 1-1 definitivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Durante el segundo tiempo ambos equipos tuvieron ocasiones para ponerse en ventaja. El colombiano Miguel Borja estrelló la pelota en el travesaño antes de marcharse expulsado en el 87' y el belga Hugo Cuypers falló con todo a favor de la visita.

Fin del partido en el Estadio Banorte. 🦅@GNPSeguros#Viviresincreíble #GNP #110AñosDeAmérica https://t.co/aXMin0TMWX — Club América (@ClubAmerica) October 11, 2026

Un rato antes, el portero colombiano Camilo Vargas detuvo su vigésimo primer penal en la Liga MX para convertirse en el héroe del del Atlas en el clásico contra Guadalajara (1-1). El argentino Kevin Zenón le dio ventaja a los rojinegros en el Estadio Jalisco al minuto 52, pero Ángel Sepúlveda, que bía fallado el penal en el 76', se retractó y le dio el empate a las Chivas en los últimos compases del encuentro (86'). En los otros duelos de este sábado, los 'Gallos Blancos' del Querétaro derrotaron en casa por 2-0 al Atlante y el Juárez FC empató 1-1 con los Xolos de Tijuana.

El uruguayo Santiago Homechenko convirtió un penal en el minuto 25 y Denilson Núñez anotó de zurda en el 20' para darle tres puntos al al Querétaro, que subió al tercer lugar con 20 puntos, desplazando a las Chivas y siendo la gran sorpresa del torneo. La jornada termina este domingo cuando el campeón Cruz Azul visite a los Pumas; el Pachuca recibirá al Necaxa y San Luis al Santos.