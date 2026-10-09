La reacción de Keylor Navas cuando su mujer lo llama en conferencia: "¿Le contesto o no?"

Keylor Navas protagonizó un insólito momento en plena rueda de prensa. El arquero de los Pumas interrumpió por unos segundos la charla ante los periodistas porque recibió la llamada de su esposa

Tra disputar los últimos partidos de la Concacaf Nations League con Costa Rica y salvar la categoría en la Liga A, el guardameta regresó a México y habló ante los medios para repasar la actualidad de los Pumas.

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Sin embargo, durante la conferencia su esposa Andrea Salas intentó contactarlo y Keylor no dudó en compartir la escena con todos los presentes.

"Me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?", lanzó el exarquero del Real Madrid con una sonrisa, lo rompió por un instante el tono formal de la conferencia.

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"Estoy en conferencia de prensa, mi amor. Ahorita la llamo", le dijo Navas a su esposa tras contestarle la llamada, lo que desató las risas de los reporteros.