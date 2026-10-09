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La reacción de Keylor Navas cuando su mujer lo llama en conferencia: "¿Le contesto o no?"

El arquero costarricense vivió una particular situación ante los periodistas en la previa al duelo ante Cruz Azul.

La reacción de Keylor Navas cuando su mujer lo llama en conferencia: ¿Le contesto o no?

Andrea Salas llamó a Keylor Navas sin enterarse que el guardameta se encontraba en plena rueda de prensa.
09 de octubre de 2026 a las 15:43

Keylor Navas protagonizó un insólito momento en plena rueda de prensa. El arquero de los Pumas interrumpió por unos segundos la charla ante los periodistas porque recibió la llamada de su esposa

Tra disputar los últimos partidos de la Concacaf Nations League con Costa Rica y salvar la categoría en la Liga A, el guardameta regresó a México y habló ante los medios para repasar la actualidad de los Pumas.

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Sin embargo, durante la conferencia su esposa Andrea Salas intentó contactarlo y Keylor no dudó en compartir la escena con todos los presentes.

"Me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?", lanzó el exarquero del Real Madrid con una sonrisa, lo rompió por un instante el tono formal de la conferencia.

"Estoy en conferencia de prensa, mi amor. Ahorita la llamo", le dijo Navas a su esposa tras contestarle la llamada, lo que desató las risas de los reporteros.

El episodio rápidamente captó la atención por la espontaneidad del costarricense. Lejos de ocultar la situación o ignorar el teléfono, él optó por hacer partícipes a los presentes de un momento cotidiano.

Keylor Navas llegó al fútbol mexicano en julio de 2025 luego de pasar por Argentina, donde atajó en Newell’s tras una extensa carrera en Europa; estuvo en Real Madrid, PSG, Nottingham Forest, Levante y Albacete.

Ahora en México, se convirtió en uno de los referentes de Pumas y es capitán, tras ganarse el cariño de los hinchas y ser clave en uno de los equipos más conocidos del país.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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