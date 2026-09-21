Tensión en Costa Rica: Batista revela por qué dejó fuera a Keylor y el portero responde

La selección de Costa Rica se estrena este jueves en la Nations League de la Concacaf ante Curazao y la primera convocatoria en el nuevo proceso al mando de Fernando Batista ha generado polémica por la ausencia de Keylor Navas. El guardameta de 39 años se quedó fuera de la lista porque, según el entrenador argentino, no le respondió un mensaje de texto que le envió.

Los ticos encaran los cuatro duelos de la Nations League en esta fecha FIFA de septiembre y octubre, pero no contarán con su capitán bajo los tres postes, ya que Batista asegura que no se pudo comunicar con el propio Keylor. "Hemos hablado una vez por teléfono, después yo estuve en México y quise acercarme a él para poder hablar. Él no ha hablado conmigo, no pudo contestarme el mensaje que le mandé. Las puertas de la selección siempre están abiertas, nada más que hoy me toca tomar decisiones y ver otros arqueros", explicó el seleccionador en FOX.

LA INDIRECTA DE KEYLOR

Tras las declaraciones de Batista, Navas utilizó las redes sociales para dejarle una indirecta al técnico argentino, que estará a cargo del cuadro costarricense hasta el año 2030, cubriendo todo el proceso eliminatorio y la Copa del Mundo de ese año. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El portero de los Pumas publicó en sus historias de Instagram una encuesta que dice: "Si usted tiene algo importante que decir...", y dejó dos opciones que eran: "Llama directamente" o "Manda un mensaje".