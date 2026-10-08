Chicharito impacta a todo México con su nuevo rostro ¿Por qué parece de 20 años?

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a encender las redes sociales en las últimas horas, aunque en esta ocasión la conversación no giró en torno a alguna polémica declaración, sino a un drástico cambio de imagen que tomó por sorpresa a todos sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, el histórico delantero mexicano compartió un clip de apenas unos segundos en el que dejó al descubierto los primeros resultados de un reciente injerto de cabello, dejando ver pequeñas marcas visibles de la intervención en la zona capilar.

Lejos de intentar ocultar la situación o mostrarse reservado, Hernández decidió tomar todo el proceso con bastante sentido del humor y aprovechó la evidente hinchazón de su rostro para interactuar de manera divertida con sus fanáticos. “De futbolista a boxeador”, escribió el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana para acompañar la publicación, haciendo una clara alusión a cómo lucía su cara a pocos minutos de haber concluido el tratamiento estético. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Como era de esperarse, el video generó una ola inmediata de reacciones y comentarios entre los usuarios, quienes celebraron la actitud relajada del jugador para tomarse con gracia las secuelas temporales del procedimiento. Más allá del aspecto físico, la reaparición del futbolista volvió a despertar el interés por su carrera, especialmente porque acumula casi un año sin disputar un partido oficial; sin embargo, el atacante ha descartado por completo la idea de retirarse de las canchas.