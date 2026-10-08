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Chicharito impacta a todo México con su nuevo rostro ¿Por qué parece de 20 años?

Chicharito Hernández ha sorprendido con su cambio de rostro. Este es el motivo.

Chicharito impacta a todo México con su nuevo rostro ¿Por qué parece de 20 años?

Chicharito Hernández cambió su rostro.
08 de octubre de 2026 a las 13:54

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a encender las redes sociales en las últimas horas, aunque en esta ocasión la conversación no giró en torno a alguna polémica declaración, sino a un drástico cambio de imagen que tomó por sorpresa a todos sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el histórico delantero mexicano compartió un clip de apenas unos segundos en el que dejó al descubierto los primeros resultados de un reciente injerto de cabello, dejando ver pequeñas marcas visibles de la intervención en la zona capilar.

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Lejos de intentar ocultar la situación o mostrarse reservado, Hernández decidió tomar todo el proceso con bastante sentido del humor y aprovechó la evidente hinchazón de su rostro para interactuar de manera divertida con sus fanáticos.

“De futbolista a boxeador”, escribió el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana para acompañar la publicación, haciendo una clara alusión a cómo lucía su cara a pocos minutos de haber concluido el tratamiento estético.


Como era de esperarse, el video generó una ola inmediata de reacciones y comentarios entre los usuarios, quienes celebraron la actitud relajada del jugador para tomarse con gracia las secuelas temporales del procedimiento.

Más allá del aspecto físico, la reaparición del futbolista volvió a despertar el interés por su carrera, especialmente porque acumula casi un año sin disputar un partido oficial; sin embargo, el atacante ha descartado por completo la idea de retirarse de las canchas.

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Es importante recordar que Hernández anunció en meses pasados su fichaje con el Atlético Dallas de la USL Championship, equipo con el que debutará formalmente hasta el comienzo de la temporada 2027, cuando arranque el nuevo torneo profesional.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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