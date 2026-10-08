Haaland dice lo que piensa de la corrupción del City y Mou atiza: "Prefiero reírme"

Erling Haaland, delantero del Manchester City, envió un mensaje a los aficionados del club después de que se conociera la culpabilidad en el caso de las irregularidades financieras y les instó a mantenerse positivos. En una entrevista en "Sky Sports" publicada antes del duelo del domingo contra el Liverpool, el delantero noruego pidió a los aficionados que se mantengan unidos.



"Tenemos que estar el uno con el otro y mantenernos positivos. No importa lo que ocurra en la vida, siempre hay que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia adelante, ganar partidos y disfrutar del momento", dijo Haaland. El de este domingo en Anfield será el primer duelo desde que la Premier League desvelara la culpabilidad del City, por lo que se espera un ambiente muy hostil en el campo del Liverpool, uno de los equipos más perjudicados por el caso del City. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Mourinho deja comentario polémico

José Mourinho ha concedido una extensa entrevista a Corriere dello Sport en la que ha abordado algunos de los asuntos de más actualidad del fútbol, desde la situación judicial del Manchester City hasta su etapa al frente del Real Madrid, pasando por su relación con el arbitraje y su visión sobre sí mismo como técnico.