Mientras Carvajal gana 10M en Real Madrid, el salario que le prohiben ganar en Getafe

La esperada incorporación de Dani Carvajal al Getafe CF ha dado un giro radical en las últimas 24 horas. Aunque el lateral madrileño de 34 años ya tenía un acuerdo verbal para ponerse a las órdenes de José Bordalás, LaLiga ha paralizado su inscripción debido a las estrictas normas del Fair Play Financiero. El motivo principal del bloqueo radica en las condiciones económicas pactadas. Carvajal, actualmente libre tras finalizar su etapa en el Real Madrid, donde percibía unos 10,4 millones de euros brutos anuales, estaba dispuesto a realizar un esfuerzo extraordinario reduciendo su sueldo a una cifra de entre 400.000 y 600.000 euros para poder jugar en el Coliseum. Sin embargo, el organismo presidido por Javier Tebas considera que esa cantidad es totalmente irreal para un jugador de su estatus y trayectoria.





¿Por qué LaLiga no permite su inscripción?

Cuando un equipo tiene sobrepasado su límite de coste de plantilla, como es el caso del Getafe, las normas del Control Económico impiden inscribir a un futbolista basándose únicamente en la ficha acordada entre las partes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En estos escenarios entra en juego el Comité de Valoración de LaLiga, que calcula un sueldo mínimo computable para el Fair Play. Para fijar esta cifra, la patronal evalúa factores como: -El salario previo del futbolista en sus últimos clubes.

-Su edad y trayectoria profesional.

-Su valor real dentro del mercado actual.

-La duración del nuevo contrato. Al aplicar estos criterios, LaLiga determina que el impacto salarial de Carvajal debe ser mucho mayor al propuesto por el Getafe. Dado que el club azulón apenas dispone de margen financiero, la operación ha quedado completamente descuadrada.





Un caso similar al de João Félix