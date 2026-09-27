Faitelson no lo quiere ver más en México y es directo con Rafa Márquez: "Que no amenace"

La controversia se desató luego del vibrante partido donde Toluca rescató un emocionante empate 3-3 ante Cruz Azul. Tras el pitazo final, el atacante de los Diablos Rojos habló en zona mixta y dejó a todos sorprendidos con su confesión.

El polémico periodista deportivo David Faitelson volvió a encender las redes sociales con un contundente mensaje. En esta ocasión, el comunicador arremetió sin piedad contra Alexis Vega tras revelar sus intenciones de renunciar al Tri.

El delantero mexicano expresó públicamente su profunda frustración por el rol secundario que ha tenido en el equipo nacional. De hecho, el futbolista recriminó haber disputado muy pocos minutos en las pasadas convocatorias de la Selección de México.

Por consiguiente, el atacante aseguró estar analizando seriamente su retiro del combinado azteca junto a su familia. Además, la molestia del jugador incrementó tras no ser tomado en cuenta por el nuevo cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre y Rafael Márquez.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Ante este panorama, la reacción de Faitelson no tardó en llegar a través de su cuenta oficial en X. El reconocido periodista no se guardó nada y calificó las palabras del futbolista como una pataleta para presionar al cuerpo técnico.

"Alexis Vega está haciendo su chantaje molesto porque Rafael Márquez no lo llamó para el comienzo de su proceso", escribió David Faitelson sin tapujos. Asimismo, dejó en claro que la ausencia del atacante no afectará en absoluto el rendimiento del Tri.