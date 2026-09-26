EN VIVO: Gilberto Mora marca un golazo para México que empata con Colombia

México está empatando 1-1 ante Colombia en partido amistoso internacional por la fecha FIFA. Este es el debut de Rafa Márquez como entrenador del Tri. El encuentro se disputa en el estadio M&T Bank Stadium ubicado en la ciudad de Baltimore. 62' GOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO de México, Gilberto Mora dentro del área dejó en el suelo a Lucumí y marca el 1-1 para los aztecas. Es el primer tanto de la joven promesa mexicana.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Colombia, Luis Suárez marca luego de una gran jugada de Richard Rios por la banda derecha.

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Alineaciones confirmadas

México: Raúl ‘Tala’ Rangel; Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez; Erik Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora; Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Hirving ‘Chucky’ Lozano y Armando ‘Hormiga’ González. Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Ríchard Ríos, Gustavo Puerta, Kevin Castaño; Carlos Andrés Gómez, Luis Javier Suárez y Jhon Arias. La Selección Mexicana arranca una nueva etapa este sábado 26 de septiembre cuando enfrente a Colombia en un partido amistoso de alto nivel. El encuentro se jugará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en Estados Unidos. El atractivo principal de la noche será el debut de Rafa Márquez como nuevo entrenador del equipo mexicano. El histórico exfutbolista tendrá una prueba difícil en su primer partido en el banquillo, ya que el conjunto colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, llega con una idea de juego muy clara y un gran nivel competitivo.

Este partido servirá como punto de partida para que la Selección Mexicana empiece a tomar ritmo de cara a los cuartos de final de la Nations League, que se jugarán en noviembre. Por su parte, Colombia aprovechará este compromiso como parte de su preparación para las próximas Eliminatorias Sudamericanas de 2027. Detalles del partido: Fecha: Sábado 26 de septiembre. Horarios: 7:00 P.M (México y Centroamérica) | 8:00 P.M (Colombia) | 9:00 P.M (Este de EE. UU.)