USA goleó a selección de Conmebol con polémica: estaba fuera y pitaron penal

La selección de Perú perdió este sábado por 4-1 ante la de Estados Unidos en Orlando, pese al gol de Gianluca Lapadula, y lo hizo con polémica en un partido sin VAR desequilibrado en la reanudación por un penalti pitado a Jesús Pretell por un dudoso contacto que, además, ocurrió fuera del área. Perú celebró el gol de Lapadula en su regreso como internacional tras 18 meses de espera, pero acabó derrotado en el primero de los cuatro partidos que disputará en tierras norteamericanas.



Sucumbió ante las dianas del debutante Justin Ellis, de Malik Tillmann, de Julian Hall, de 18 años, que llevó el apellido de su madre (Zakrzewski) en su camiseta, y de Sebastian Berhalter. El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, aprovechó este amistoso para hacer debutar a hasta once jugadores. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Se jugó en Orlando con más de 28 grados centígrados de temperatura y mucha humedad que complicaron el trabajo de ambas selecciones. Para Perú fue el comienzo de una gira de alta intensidad que incluye paradas en Nueva Jersey, en Montreal y Miami antes del regreso a Sudamérica. Perú se medirá el 29 de septiembre con México en Harrison (Nueva Jersey) antes de desplazarse a Montreal para jugar con Canadá y de volar a Miami para retar a Colombia en el NU Stadium, la casa del Inter Miami de Leo Messi. Menezes salió con el once esperado y con Lapadula en la delantera. Una apuesta que le premió, porque el ítalo peruano marcó al cuarto de hora para empatar un gol inicial anotado por Justin Ellis, de tan solo 19 años, a los 4 minutos.



Yotún fue el más activo de Perú y entregó a Lapadula la asistencia para el valioso 1-1. Perú pagó el desgaste físico y le costó aguantar al ritmo en la reanudación, pero fue una decisión polémica que desequilibrar el partido. En el minuto 66, el joven Mathis Albert cayó al borde del área de penalti tras un ligero contacto con Jesús Pretell. Pese a que la jugada parecía fuera del área, el árbitro concedió penalti. Sin VAR, pese a las protestas, Malik Tillmann lanzó el penalti, cruzó el disparo y anotó el 2-1. Para la selección peruana fue un golpe psicológico y, cinco minutos después, Hall firmó el gol del 3-1. En el añadido, Berhalter anotó un golazo desde fuera del área que sentenció el choque para los hombres de Mauricio Pochettino.