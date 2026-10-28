OFICIAL: Cristiano Ronaldo superó a Messi y gana el B.O.A.T.

Cristiano Ronaldo hace historia al coronarse como el ganador del histórico premio B.O.A.T., el galardón interactivo organizado por France Football y la UEFA que buscaba elegir al mejor Balón de Oro de todos los tiempos. El astro portugués se impuso en una votación masiva impulsada por los aficionados del fútbol global, consolidando una vez más su estatus de leyenda viviente y demostrando el inquebrantable impacto que mantiene sobre la cultura deportiva actual. La innovadora iniciativa fue lanzada de forma extraordinaria por la prestigiosa revista francesa y el organismo europeo con el fin de conmemorar la rica historia del fútbol a través de sus máximos exponentes.

Bajo las siglas B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time), el certamen reunió a los 10 futbolistas legendarios que han logrado levantar el Balón de Oro en al menos dos ocasiones a lo largo de sus carreras, enfrentando a las versiones más determinantes de cada uno en una competencia directa sin precedentes. El camino hacia la gloria se definió en una votación netamente popular, donde millones de fanáticos alrededor del planeta tuvieron la oportunidad de emitir su voto a través de las plataformas digitales oficiales del evento. Con un costo simbólico de un euro por sufragio, la dinámica interactiva desató una auténtica movilización masiva en las redes sociales, transformándose rápidamente en un fenómeno mediático y en un termómetro del fervor que despiertan las máximas figuras del balompié.

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El triunfo de Cristiano adquiere una dimensión aún mayor al observar el calibre de los rivales a los que logró superar en el veredicto final. El histórico podio de la votación dejó en el segundo lugar a la mítica versión de Lionel Messi del año 2012, la misma en la que el argentino rompió todos los récords de goleo al firmar 91 anotaciones, marcando una de las rivalidades más cerradas y apasionantes de la historia del deporte. Por si fuera poco, el dominio del actual delantero de Al-Nassr quedó plenamente demostrado al acaparar también la tercera posición de la clasificación general. Los votantes decidieron otorgarle el último puesto del podio al Cristiano Ronaldo del año 2017, la implacable versión que lideró al Real Madrid en la consecución de un tricampeonato de Champions consecutivo bajo el mando de Zinedine Zidane, firmando una fase eliminatoria de época en Europa.