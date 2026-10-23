Cristiano Ronaldo llega a los 982 goles: esta es la diferencia que le saca a Messi

Cristiano Ronaldo sumó su gol 982 con una 'espaldinha' en la victoria por 1-3 del Al-Nassr, segundo clasificado de la Liga de Arabia Saudí, frente a Al-Faisaly, decimoquinto, este viernes.
Con este tanto, el futbolista portugués lleva cinco dianas esta temporada y se queda a 18 de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar la cifra de 1.000 goles.
El luso no quiso recoger el premio 'MVP' y se lo dio a su compañero Abdullah Al-Hamdan, en un partido en el que su equipo se adelantó a los 4 minutos y ya en la segunda parte, Cristiano, en el 49, aumentó la ventaja.
Tres minutos después, el capitán portugués hizo el tercero al contragolpe... pero el VAR revisó la acción y anuló el tanto de CR7 por fuera de juego previo de Al Hamdan. En el primer tiempo por poco marca Ronaldo con un disparo que se estrelló en el poste.
El conjunto local recortó diferencias con un tanto de Théo Bongonda, pero Ángelo Gabriel certificó la victoria visitante a 10 minutos del final.
De esta forma, el Al-Nassr suma su tercera victoria consecutiva y se mantiene segundo empatado a 25 puntos con el líder, el Al Qadisiya.
Este fue el tercer gol de Cristiano Ronaldo en los últimos cuatro partidos disputados y su quinto en el campeonato liguero de Arabia Saudita, donde el Al Nassr es segundo con los mismos puntos (25) que el líder, el Al Qadsiah que dirige Brendan Rodgers y que tiene como gran referente a Mateo Retegui, autor de 9 tantos.
-- CRISTIANO LE SACA VENTAJA A MESSI --
Cristiano Ronaldo llegó a 982 goles en su carrera y quedó a 18 tantos de los 1.000, repartidos entre clubes y selección portuguesa. Así se reparten los goles del 'Comandante':
- Sporting de Lisboa: 5 goles
- Manchester United: 145 goles
- Real Madrid: 450 goles
- Juventus: 101 goles- Al-Nassr: 134 goles
- Selección de Portugal: 146 goles.
Lionel Messi no se queda atrás y sigue de cerca a Cristiano Ronaldo en el récord con 936 goles. Así se reparten los goles del crack que se retiró recientemente de la Selección Argentina:
- Barcelona: 672 goles
- PSG: 32 goles
- Inter Miami: 106 goles
- Selección de Argentina: 126 goles.