Cristiano Ronaldo llega a los 982 goles: esta es la diferencia que le saca a Messi

Cristiano Ronaldo sumó su gol 982 con una 'espaldinha' en la victoria por 1-3 del Al-Nassr, segundo clasificado de la Liga de Arabia Saudí, frente a Al-Faisaly, decimoquinto, este viernes. Con este tanto, el futbolista portugués lleva cinco dianas esta temporada y se queda a 18 de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar la cifra de 1.000 goles.

El luso no quiso recoger el premio 'MVP' y se lo dio a su compañero Abdullah Al-Hamdan, en un partido en el que su equipo se adelantó a los 4 minutos y ya en la segunda parte, Cristiano, en el 49, aumentó la ventaja. Tres minutos después, el capitán portugués hizo el tercero al contragolpe... pero el VAR revisó la acción y anuló el tanto de CR7 por fuera de juego previo de Al Hamdan. En el primer tiempo por poco marca Ronaldo con un disparo que se estrelló en el poste.

El conjunto local recortó diferencias con un tanto de Théo Bongonda, pero Ángelo Gabriel certificó la victoria visitante a 10 minutos del final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De esta forma, el Al-Nassr suma su tercera victoria consecutiva y se mantiene segundo empatado a 25 puntos con el líder, el Al Qadisiya.



Este fue el tercer gol de Cristiano Ronaldo en los últimos cuatro partidos disputados y su quinto en el campeonato liguero de Arabia Saudita, donde el Al Nassr es segundo con los mismos puntos (25) que el líder, el Al Qadsiah que dirige Brendan Rodgers y que tiene como gran referente a Mateo Retegui, autor de 9 tantos.

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