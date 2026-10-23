Balón de Oro 2026: Real Madrid toma decisión que implica a Mbappé a 3 días de la entrega

Real Madrid volverá a tener presencia en la gala del Balón de Oro. El club blanco acudirá a la ceremonia del próximo lunes con una representación encabezada por Kylian Mbappé, quien figura entre los principales candidatos a conquistar el prestigioso premio individual. La decisión marca el regreso de la entidad madridista a un evento del que se había distanciado durante las dos últimas ediciones. Londres será el escenario de la ceremonia, que se celebrará el 26 de octubre, apenas un día después del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Mbappé acaparará buena parte de la atención, ya que buscará conquistar un galardón que todavía no figura en su palmarés. El francés competirá con otros nombres importantes, como Harry Kane y Lamine Yamal, quienes también aparecen entre los principales aspirantes.

La presencia del Real Madrid supone un cambio de postura después de dos años marcados por la tensión con los organizadores. El club volverá a acompañar a sus futbolistas en una noche importante para el fútbol mundial, recuperando así su participación institucional en la gala. Una de las primeras señales de este acercamiento se produjo en septiembre, cuando el conjunto blanco volvió a informar con normalidad sobre las nominaciones de sus jugadores. Entre los candidatos al Balón de Oro masculino aparecieron Mbappé, Vinicius y Bellingham, además de otros futbolistas vinculados al entorno madridista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Cabe mencionar que el resultado del Clásico no tendrá incidencia en la elección del ganador, puesto que las votaciones ya están cerradas. La atención estará puesta en conocer si el delantero francés consigue imponerse a sus rivales y añadir uno de los reconocimientos más importantes del fútbol a su trayectoria. El distanciamiento comenzó en octubre de 2024, cuando el Real Madrid decidió no asistir a la gala después de conocer que Vinicius no recibiría el Balón de Oro. El premio terminó en manos de Rodri y la ausencia de la delegación blanca se convirtió en una protesta por la decisión. En 2025 tampoco hubo representación institucional del Real Madrid. La edición estuvo condicionada por el calendario del equipo, que tenía un partido de Liga contra el Levante previsto para el día siguiente, mientras el club mantenía su distanciamiento del galardón.