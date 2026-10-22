La sorpresa de Mourinho para el Clásico contra Barça: no estaba en los planes

Mourinho estudia cada detalle del Clásico que sostendrá este fin de semana frente al líder Barcelona y en la lista merengue hay un jugador que no estaba en los planes para salir de titular y su opción comenzó a tomar fuerza.
El fútbol español se detiene este domingo ante una nueva edición del Clásico Barcelona-Real Madrid, un enfrentamiento que llega cargado de tensión táctica y en el que José Mourinho estaría preparando una sorpresa en su 11 titular.
De acuerdo con la información que publica este jueves el diario Marca, el entrenador portugués no quiere dejar ningún detalle al azar y su dedicación al trabajo lo lleva a estudiar cada alternativa, por lo que contempla todos los escenarios posibles antes de tomar una decisión.
En ese contexto, una de las opciones que empieza a tomar fuerza es la de Eduardo Camavinga. El volante francés sería una de las apuestas principales en el esquema inicial para el partido que se jugará en el Camp Nou.
Camavinga no ha tenido demasiado protagonismo, aunque su rendimiento en las últimas semanas comienzan a disipar cualquier duda sobre su rol en las grandes citas de la temporada.
La confirmación de su estado físico llegó a mitad de semana en la Champions League. Disputó los 90 minutos en el encuentro frente al Leipzig, donde el conjunto blanco logró una contundente victoria por 4-1.
Lejos de mostrar signos de fatiga tras el desgaste internacional y el calendario, Camavinga terminó el choque con un despliegue físico imponente que convenció definitivamente al cuerpo técnico.
Los últimos reportes desde Valdebebas aseguran que su presencia en el once inicial gana mucha fuerza en los planes de Mourinho, quien busca dotar al equipo de una mayor agresividad defensiva y dinamismo en la zona ancha, cualidades que el joven mediocampista domina a la perfección.
La confianza del entrenador en Camavinga ha crecido de manera exponencial, viéndolo como el motor ideal para resistir la presión alta del rival.
El plan táctico diseñado para el feudo azulgrana gira en gran medida alrededor de las virtudes de Camavinga. Mourinho valora especialmente su potencia física, su inagotable energía y su capacidad para romper líneas mediante la conducción vertical del balón.
En un escenario de alta intensidad como el Camp Nou, estas características se transforman en herramientas clave para inclinar la balanza, permitiendo al Real Madrid replegarse con orden y hacer daño inmediato en las transiciones ofensivas.
La pizarra de Mou contempla situar a Camavinga en el doble pivote junto a su compatriota Tchouaméni. Esta sociedad francesa en la sala de máquinas no solo promete blindar el eje central del campo, sino que también otorga una enorme flexibilidad táctica al resto del equipo.
Al asegurar la contención, el cuerpo técnico puede permitirse liberar responsabilidades defensivas a los atacantes y diseñar variantes en otras líneas del campo que antes resultaban muy arriesgadas. Una de las consecuencias más importantes de esta decisión estratégica es el efecto dominó que provoca en la zaga madridista.
Con el mediocampo plenamente protegido por la dupla gala, Fede Valverde podría reubicarse como lateral derecho. Esta maniobra de emergencia busca aprovechar el despliegue del uruguayo en la banda para frenar el temible ataque exterior del Barcelona, taponando las bandas que suelen ser la principal vía de peligro del conjunto catalán.
El vestuario madridista afronta las horas previas al partido con la máxima concentración, sabiendo que una victoria en territorio hostil supondría un golpe de autoridad en la carrera por el título liguero.
Camavinga, por su parte, se encuentra ante la oportunidad perfecta para consolidarse de forma definitiva como un futbolista insustituible en las noches de máxima presión. La moneda está en el aire, pero el plan de contención y velocidad del Real Madrid ya tiene a su guerrero listo para la batalla.