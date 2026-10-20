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La primera reacción de CR7 al castigo y lo que tardó en pagar la modesta multa

Cristiano Ronaldo fue castigado por Portugal tras abandonar la concentración en plena fecha FIFA.

La primera reacción de CR7 al castigo y lo que tardó en pagar la modesta multa

Cristiano Ronaldo ha tenido que pagar una modesta multa de 255 euros.
20 de octubre de 2026 a las 07:06

Tras semanas de intensa polémica, la Federación Portuguesa de Fútbol ha hecho oficial la sanción para Cristiano Ronaldo. La controversia comenzó cuando el delantero decidió abandonar de manera repentina la concentración de su selección en plena Liga de Naciones. Este hecho ocurrió justo después de un fuerte choque con el director técnico, Jorge Jesus, lo que desencadenó un mar de especulaciones sobre el futuro del capitán portugués.

El detonante de la crisis tuvo lugar durante el encuentro frente a Dinamarca. Jorge Jesus puso a calentar a Cristiano durante todo el segundo tiempo pero, al final, no le dio ni un solo minuto de juego. Esta decisión rompió los acuerdos previos entre el entrenador y el delantero, provocando el enojo del máximo goleador de la historia y su posterior salida voluntaria del equipo.

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La respuesta de las autoridades futbolísticas no tardó en llegar: un castigo de 30 días de suspensión y una multa económica de 255 euros. Aunque a primera vista la suspensión parece rigurosa, en la práctica resulta ser una sanción casi simbólica. La suspensión concluye a tiempo para que el atacante pueda ser convocado nuevamente en la ventana de partidos internacionales del próximo mes de noviembre, dejando las puertas abiertas para su retorno.

Sin embargo, el aspecto más llamativo del fallo radica en el impacto económico de la multa. Al comparar los 255 euros con el salario base de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, estimado en unos 208 millones de euros al año, la cifra resulta insignificante. Se calcula que el futbolista tarda apenas 39 segundos en generar esa suma de dinero, lo que equivale a un imperceptible 0,00012% de sus ingresos anuales.


Lejos de mostrarse afectado en el ámbito público, la primera reacción de la estrella lusa llegó a través de sus redes sociales. Cristiano compartió varias fotografías entrenando en las instalaciones del Al-Nassr acompañadas simplemente por la palabra “Trabajando”. Con este mensaje, el atacante dejó claro que su enfoque profesional se mantiene intacto mientras cumple el periodo de sanción.

Por el momento, el club de la liga saudí será el único escenario donde el delantero mantendrá el ritmo competitivo. Mientras tanto, la afición y el entorno del fútbol portugués permanecen atentos a la convocatoria de noviembre para ver si se concreta la reconciliación y el regreso definitivo del capitán a la selección.

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Kevyn Oseguera
Kevyn Oseguera

Con experiencia en Diario Deportivo Diez desde 2018, periodista con especialidad en fútbol internacional y nacional. Graduado como Licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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