Georgina construyó un imperio bajo su propio nombre: revelaron su increíble fortuna

El fenómeno de Netflix - Su exitoso reality show, 'Soy Georgina', se ha convertido en una de las producciones de no-ficción más rentables de la plataforma de streaming. Con múltiples temporadas al aire, el programa no solo le reporta millones en concepto de producción y derechos de imagen, sino que funciona como una vitrina aspiracional que potencia su marca personal en los cinco continente.