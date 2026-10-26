Real Madrid TV al enterarse que Mbappé perdió el Balón de Oro: "Se ganó a Barcelona; hasta mañana, chao"

Durante la transmisión, los tertulianos invitados pusieron en tela de juicio la veracidad de los reportes que habían circulado en los días y horas previos al evento. "Se han filtrado listas enteras que luego no han sido los que han salido, se han filtrado ganadores que no han sido ganadores, o sea que hay gente jugando al juego del engaño" , comentaron en el plató, haciendo referencia a los supuestos resultados que se habían adelantado en distintos medios. Asimismo, añadieron con suspicacia: "Fíjate, qué curioso lo de que la gala por primera vez se celebre en Londres" .

Real Madrid TV modificó su programación habitual de última hora para transmitir en directo los minutos decisivos de la gala del Balón de Oro. El canal oficial del club dejó de lado las dos películas que tenía previstas en su parrilla y apostó por un especial del programa Real Madrid Conecta, con el objetivo de acompañar el anuncio de los premiados y, de manera especial, conocer quién se llevaría el galardón masculino.

El análisis sobre los méritos deportivos también dio pie a cuestionamientos y comparaciones entre futbolistas destacados de la temporada. Al evaluar el rendimiento de Rodri, quien terminó ocupando la cuarta posición, los panelistas señalaron que solo había competido durante un tramo del curso: "Hay jugadores que están pero no están, o sea, Rodri ha jugado media temporada". Como contraparte, destacaron el desempeño de Fabián Ruiz, a quien definieron puntualmente como "el jugador que más títulos ha ganado esta temporada".

A medida que se acercaba el momento cumble de la noche, la tensión se adueñó del plató y los conductores repasaron las expectativas del madridismo. "Bueno, pues vamos a ver, las esperanzas de los madridistas están puestas, obviamente, en Kylian Mbappé", comentaron en los instantes previos a que el exfutbolista Ronaldo Nazário pronunciara ante el atril el nombre del ganador oficial del galardón.

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Sin embargo, el desenlace del evento deparó una sorpresa mayúscula para los seguidores del conjunto blanco. Tras escucharse el nombre del vencedor, los periodistas cerraron la cobertura reconociendo los aciertos previos: "Bueno, pues los pronósticos sí que han acertado. Sobre todo los pronósticos que se estaban celebrando en Londres. Así que felicidades al jugador del Bayern. Felicidades al jugador de la selección inglesa. Y a la espera de la próxima oportunidad para Kylian Mbappé. No, lo he dicho, felicidades a Harry Kane. Creo que Kylian Mbappé tenía muchas bazas. Pero no es inmerecido ni mucho. Es un gran jugador, una gran trayectoria de Harry Kane, sin duda".

Para concluir la emisión especial de forma abrupta tras conocerse que el delantero inglés se quedaba con el máximo reconocimiento individual, el equipo se despidió de la audiencia. "Gracias a todos por habernos acompañado este rato. Gracias a vosotros también en este largo Conecta postclásico. Real Madrid ganó en Barcelona y Harry Kane es Balón de Oro. Hasta mañana, chao", zanjaron los conductores antes de cortar la señal y dar paso inmediato a la emisión de una película titulada Rescate en Afganistán.