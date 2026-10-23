Kompany colapsa y lo llevan de urgencia al hospital: comunicado del Bayern

Máxima preocupación en el Bayern Múnich por Vincent Kompany. El entrenador belga de 40 años ha sido ingresado de urgencia este viernes en un hospital tras sufrir un colapso cuando observaba un entrenamiento del equipo amateur, según informó el club alemán.
Los problemas de salud del joven estratega ya se habían hecho evidentes el pasado sábado, durante la contundente victoria del Bayern ante el Leipzig (6-1).
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Kompany dio la charla a sus futbolistas antes de tumbarse durante unos minutos en el sofá del vestuario del Allianz Arena, tanto en el descanso como después del encuentro. Necesitaba recuperarse tras encontrarse indispuesto.
Ahora, el técnico ha vuelto a encender las alarmas en la entidad alemana, que emitió un comunicado tras lo ocurrido esta mañana.
"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", indicó el Bayern en un breve texto y señaló que los entrenamientos y demás obligaciones serán asumidos por los ayudantes del entrenador.
Vincent Kompany in medizinischer Obhut.Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb.🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm— FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026
"La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente", declaró el director deportivo Max Eberl.
"Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación", agregó
De acuerdo con el diario BILD, Kompany ya había sufrido una infección viral la semana pasada que había debilitado su organismo y el lunes pasado estuvo ausente del entrenamiento por este motivo, lo que le llevó a ser examinado por los médicos del club.
Según las fuentes de este medio, tras venirse abajo, el entrenador tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de la capital bávara, en un incidente "dramático" que dejó conmocionados a los presentes.
Durante lo sucedido este viernes, un helicóptero medicalizado aterrizó en la ciudad deportiva del Bayern antes de que el técnico fuera evacuado a un centro hospitalario.