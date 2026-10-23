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Kompany colapsa y lo llevan de urgencia al hospital: comunicado del Bayern

El entrenador belga fue trasladado a un centro hospitalario tras derrumbarse esta mañana durante un entrenamiento.

Kompany colapsa y lo llevan de urgencia al hospital: comunicado del Bayern

Vincent Kompany fue llevado a un hospital luego de colapsar en un entrenamiento del equipo amateur del Bayern.

23 de octubre de 2026 a las 15:33

Máxima preocupación en el Bayern Múnich por Vincent Kompany. El entrenador belga de 40 años ha sido ingresado de urgencia este viernes en un hospital tras sufrir un colapso cuando observaba un entrenamiento del equipo amateur, según informó el club alemán.

Los problemas de salud del joven estratega ya se habían hecho evidentes el pasado sábado, durante la contundente victoria del Bayern ante el Leipzig (6-1).

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Kompany dio la charla a sus futbolistas antes de tumbarse durante unos minutos en el sofá del vestuario del Allianz Arena, tanto en el descanso como después del encuentro. Necesitaba recuperarse tras encontrarse indispuesto.

Ahora, el técnico ha vuelto a encender las alarmas en la entidad alemana, que emitió un comunicado tras lo ocurrido esta mañana.

"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", indicó el Bayern en un breve texto y señaló que los entrenamientos y demás obligaciones serán asumidos por los ayudantes del entrenador.

"La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente", declaró el director deportivo Max Eberl.

"Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación", agregó

De acuerdo con el diario BILD, Kompany ya había sufrido una infección viral la semana pasada que había debilitado su organismo y el lunes pasado estuvo ausente del entrenamiento por este motivo, lo que le llevó a ser examinado por los médicos del club.

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Según las fuentes de este medio, tras venirse abajo, el entrenador tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de la capital bávara, en un incidente "dramático" que dejó conmocionados a los presentes.

Durante lo sucedido este viernes, un helicóptero medicalizado aterrizó en la ciudad deportiva del Bayern antes de que el técnico fuera evacuado a un centro hospitalario.

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Agencia EFE
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