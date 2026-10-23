Kompany colapsa y lo llevan de urgencia al hospital: comunicado del Bayern

Máxima preocupación en el Bayern Múnich por Vincent Kompany. El entrenador belga de 40 años ha sido ingresado de urgencia este viernes en un hospital tras sufrir un colapso cuando observaba un entrenamiento del equipo amateur, según informó el club alemán.

Los problemas de salud del joven estratega ya se habían hecho evidentes el pasado sábado, durante la contundente victoria del Bayern ante el Leipzig (6-1).

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Kompany dio la charla a sus futbolistas antes de tumbarse durante unos minutos en el sofá del vestuario del Allianz Arena, tanto en el descanso como después del encuentro. Necesitaba recuperarse tras encontrarse indispuesto.

Ahora, el técnico ha vuelto a encender las alarmas en la entidad alemana, que emitió un comunicado tras lo ocurrido esta mañana.

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"Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica", indicó el Bayern en un breve texto y señaló que los entrenamientos y demás obligaciones serán asumidos por los ayudantes del entrenador.