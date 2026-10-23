Messi recibe histórico premio: las palabras de la Princesa Leonor y mensaje del Barça

Jornada de pura emoción para el astro argentino en España tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, entregado por la misma heredera de la Corona.
Leo Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y el más exitoso a nivel de trofeos, recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en la ceremonia presidida por los reyes de España, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.
El ambiente en Oviedo se describió como una auténtica "revolución" generada por la presencia del Messi. Al tratarse de un galardón histórico, la ciudad se volcó por completo para recibir al astro argentino en una jornada que mezcló la solemnidad de la realeza española con la euforia del fanatismo futbolístico.
Desde su llegada, cientos de aficionados y admiradores se congregaron en las puertas del Hotel de la Reconquista. Leo fue recibido entre gritos, aplausos y masivas muestras de afecto. Messi rompió el estricto protocolo de la Casa Real en varias ocasiones para acercarse a la gente, firmar camisetas y sacarse fotos.
Messi había asegurado un día antes en una entrevista con EFE que se siente "muy ilusionado, muy feliz y agradecido" por un reconocimiento que va "más allá de lo que hace uno dentro de la cancha".
Según el acta del jurado que le concedió el premio, el rosarino es merecedor de la distinción por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", pero también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".
En esa misma línea, la princesa Leonor destacó la trayectoria irrepetible de Leo. "No sé si existe otro fenómeno (el fútbol) capaz de generar ese sentimiento universal. Un instante, el gol que todos esperan, en el que cabe todo. Por eso tiene sentido hoy mirar a Messi y a su trayectoria irrepetible", dijo la heredera de la Corona.
Leonor recurrió a "una gran definición" de un exjugador del Sporting de Gijón para decir que "convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego".
Con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Messi suma un extraordinario palmarés compuesto por 48 títulos colectivos: 35 con el Barcelona, entre ellos cuatro Champions League y 10 Ligas Españolas; 7 con la selección de Argentina, entre ellos el Mundial-2022; 4 con el Inter Miami, su actual club, y 2 con el PSG.
A nivel individual destacan sus ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), las seis Botas de Oro (2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019) y los tres premios The Best (2019, 2022 y 2023).
Además, el argentino de 39 años ha sido el máximo goleador de la Champions League en cinco ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012 y 2015) y de la Liga Española en ocho (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021).
Este galardón recayó en años anteriores en grandes figuras del deporte como la tenista Serena Williams, los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández, la jugadora de bádminton Carolina Marín, el tenista Rafael Nadal, el atleta Eliud Kipchoge, la esquiadora Lindsey Vonn, los hermanos y jugadores de baloncesto Gasol o el piloto Michael Sshumacher.
El resto de galardonados este año, con los que Messi compartió escenario, son la astronauta Christina Koch (Concordia), la cantante y escritora Patti Smith (Artes), el escritor inglés Julian Barnes (Letras), el profesor británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica), el estudio de animación Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades) y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional).
Durante la premiación se destacó su formidable y continua labor solidaria a favor de la educación y el cuidado de la salud de niños en situación vulnerable, tanto a través de la Fundación Leo Messi como por su rol de embajador de UNICEF.
El jurado resaltó su constancia, humildad, espíritu de superación ante las dificultades de su infancia y su gran compromiso con el juego colectivo por encima del ego.
El FC Barcelona felicitó a su histórico exfutbolista por este galardón a través de las redes sociales oficiales.