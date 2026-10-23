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La razón por la que Nixon Cruz va a los partidos de Marathón: esto es lo que se sabe

Nixon Cruz ha llamado la atención por sus apariciones en los partidos de Marathón mientras continúa alejado de las canchas por problemas en su rodilla.

23 de octubre de 2026 a las 14:22
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Nixon Cruz ha llamado la atención por sus apariciones en los últimos partidos de Marathón mientras continúa alejado de las canchas por problemas en su rodilla, según informó Real España.
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El joven extremo de Real España, Nixon Cruz, ha llamado la atención en las últimas semanas por sus apariciones en las gradas del Estadio Olímpico Metropolitano durante partidos de Marathón.
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El futbolista de 20 años fue visto presenciando el encuentro entre Marathón y Olancho FC, una situación que despertó comentarios entre los aficionados del fútbol hondureño.
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Su presencia también se hizo notar recientemente en el duelo entre Marathón y Alianza FC de El Salvador, correspondiente a la ida de los Play-In de la Copa Centroamericana de Concacaf.
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Las apariciones del atacante aurinegro han generado interrogantes, especialmente porque no es habitual ver a un jugador de un equipo rival siguiendo de cerca los compromisos de otro club.
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Sin embargo, detrás de estas visitas existiría una explicación mucho más sencilla que un posible acercamiento al conjunto verdolaga.
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Nixon mantiene una estrecha amistad con Carlos ‘Chuy’ Pérez y Luis Montoya, futbolistas de Marathón, con quienes comparte una relación construida desde hace varios años.
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Los tres coincidieron en el Honduras Progreso, etapa en la que forjaron una amistad que se fortaleció entre las dificultades deportivas y las alegrías que vivieron juntos.
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Por esa razón, sus visitas al estadio estarían relacionadas con el apoyo a sus amigos y el deseo de acompañarlos durante sus compromisos futbolísticos.
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De momento, no hay información confirmada que indique que Nixon Cruz tenga intenciones de abandonar Real España para incorporarse a Marathón,.
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Además, el atacante atraviesa un proceso de recuperación por problemas en su rodilla izquierda, situación que lo ha mantenido alejado de las actividades competitivas del conjunto aurinegro.
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El 21 de septiembre de 2026, la Federación de Fútbol de Honduras informó que el jugador presentaba sinovitis, derrame articular, dolor y limitaciones para flexionar y extender esa rodilla.
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El informe médico también señaló que Nixon tenía antecedentes de una cirugía por lesión meniscal en la misma articulación, por lo que se programaron nuevos estudios para determinar el tratamiento adecuado.
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Su condición física también le impidió estar disponible para el clásico contra Olimpia. Antes de ese compromiso, el futbolista fue visto en el Estadio Olímpico siguiendo el encuentro entre Marathón y Olancho FC.
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Posteriormente, volvió a aparecer en las gradas durante el Marathón contra Alianza FC, por lo que, mientras avanza en su recuperación, continúa vinculado al ambiente futbolístico y cerca de sus amistades.
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Mientras los aficionados especulan sobre sus visitas al Olímpico, la explicación apunta a una amistad que nació en Honduras Progreso. Por ahora, el futuro de Nixon sigue ligado a Real España, mientras trabaja para volver a las canchas.
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