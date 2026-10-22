Noche horrible de Motagua y la decepción tras igualar ante Alajuelense

Motagua protogonizó esta noche su peor partido de la Copa Centroamericana y empató sin goles en el Estadio Nacional ante un Alajuelense que buscará sellar en casa el boleto a la final del certamen.
Motagua no pudo esta noche frente al Alajuelense en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2026 y buscará el milagro la próxima semana en Costa Rica. Las águilas desaprovecharon la oportunidad de dar el primer golpe en casa y tendrán que dejar la vida por el boleto a la final en el Estadio Alejandro Morera Soto.
Los elegidos por el español Javier López en el once incial fueron Luis Ortíz; Cléver Portillo, Luis Vega, Giancarlo Sacaza, Luis Santamaria; Alejandro Reyes, Óscar Padilla, Denis Meléndez; Jesús Bátiz, Rodrigo De Olivera y Jeffryn Macías.
El abrazo de Javier López con el técnico Óscar 'Machillo' Ramírez cuando estaba por iniciar el encuentro.
El conjunto azul intentó tomar la iniciativa en los primeros minutos mostrando un juego movido y buscando adueñarse de la posesión del balón para hacer daño.
Por su parte, la escuadra costarricense supo replegarse y controlar los intentos del 'Ciclón', manteniendo el orden en sus líneas y neutralizando el poco peligro en su área.
A pesar de las intenciones de ambos bandos por romper el cero, el bloque defensivo de los dos equipos se impuso, lo que provocó que el juego se concentrara mucho en el mediocampo y se fueran al descanso con el 0-0.
La única acción de verdadero peligro que generó Motagua fue un remate de Denis Meléndez tras una jugada a balón parado. La primera parte se disputó mucho en la medular mientras que Alajuelense bajaba el ritmo y esperaba.
Para el complemento, el cuadro costarricense buscó sorprender al portero Luis Ortiz con un disparo desde el mediocampo de Juan Pablo Añor. Rodrigo De Olivera estuvo prácticamente desaparecido para Motagua.
El conjunto azul se quedó sin ideas y Alajuelense se llevó un resultado que sabe a victoria de la capital hondureña.
La afición del 'Ciclón' respondió llegando al Estadio Nacional, pero el equipo fue incapaz de incomodar a los ticos y se escucharon algunos abucheos y silbidos.
Motagua intentará eliminar al Alajuelense el próximo jueves en territorio costarricense. El encuentro comenzará a partir de las 8:00 PM.
La decepción de los jugadores de Motagua luego empatar sin goles de local en la ida de semifinales.
Cabe recordar que Motagua no derrota a los ticos en casa desde hace más de 50 años. La última vez fue en 1974 cuando ganaron 2-1 en un partido amistoso con Carlos Padilla Velásquez en el banquillo.