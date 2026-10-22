Noche horrible de Motagua y la decepción tras igualar ante Alajuelense

Motagua no pudo esta noche frente al Alajuelense en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana 2026 y buscará el milagro la próxima semana en Costa Rica. Las águilas desaprovecharon la oportunidad de dar el primer golpe en casa y tendrán que dejar la vida por el boleto a la final en el Estadio Alejandro Morera Soto.