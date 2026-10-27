Kane le ganó el Balón de Oro a Laminey él estalló: "No entiendo nada, algo pasa con esto"

Se acabó el debate. Harry Kane fue proclamado anoche como el mejor goleador y futbolista del mundo tras ganar el Balón de Oro 2026 que entrega France Football, en su natal Londres. El delantero del Bayern Múnich se impuso en las votaciones sobre Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Para muchos expertos y aficionados, el prestigioso galardón debería haber caído en las manos de Lamine, que fue campeón del mundo con España y ganó LaLiga con el Barcelona. Otros señalaron que Mbappé por su registros con el Real Madrid y convertirse en el máximo anotador histórico de los Mundiales, aunque no conquistó títulos en la temporada anterior.

Y en medio de toda la polémica apareció Abdul Yamal. El tío del joven jugador azulgrana dio una entrevista en 'El Chiringuito' y no se guardó nada después de ver que su sobrino solo repitió el Trofeo Kopa. "No entiendo nada, algo pasa con esto. De verdad que esto es muy triste, cómo Lamine no gana el Balón de Oro ganando la Copa del Mundo, LaLiga y la Supercopa de España. No entiendo nada", comenzó Abdul.

"Es el mejor jugador del mundo, es el mejor jugador de España. Algo pasa para que no gane. Yamal es muy joven, siempre dicen eso. Así fue el año pasado. Hay jugadores que no han hecho nada esta temporada. Por más que no gane el Balón de Oro, sigue siendo el mejor jugador del mundo. Ahora mismo, no hay nadie como él", sentenció.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🤦‍♂️ "NO ENTIENDO NADA, ALGO PASA".❤️ "Sigue siendo el MEJOR, no hay nadie como él".Abdul, tío de LAMINE YAMAL, muy enfadado, con @10JoseAlvarez tras el Balón de Oro. https://t.co/TAZDoSadFy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2026

Cabe recordar que semanas antes de la ceremonia y cuando la votación se desarrollaba, Lamine había sido contundente sobre su postura con el premio. "Para ser totalmente honesto, no es solo este año que tengo nivel digno de un Balón de Oro. Este rendimiento mío viene desde hace mucho más tiempo. Todo el mundo que observa fútbol sabe esto. En el fútbol ya saben que soy un jugador que marca la diferencia", afirmaba.