El Barça recibe insólita multa tras el fichaje frustrado de Julián: la decisión del club

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desatado una polémica en el fútbol español tras imponer una multa simbólica de solo 602 euros al FC Barcelona. La sanción económica responde a la denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid, que acusó formalmente a la directiva azulgrana de haber contactado ilegalmente a Julián Álvarez el pasado mes de julio, saltándose los canales oficiales obligatorios entre instituciones deportivas.

La entidad madrileña basó su reclamación en que Barça entabló conversaciones directas con el entorno del ariete agentino sin emitir la notificación previa y por escrito que exige el reglamento general de transferencias.

A pesar de que los colchoneros también intentaron elevar el caso ante la FIFA en busca de un castigo ejemplar, el máximo organismo del fútbol se declaró incompetente en la materia, devolviendo la total responsabilidad jurídica a los comités sancionadores de la federación española.

La resolución del caso se ampara estrictamente en el Artículo 133 del Código Disciplinario de la RFEF, que regula el incumplimiento de obligaciones reglamentarias de carácter menor. Al ser tipificada formalmente como una infracción de gravedad leve, la normativa estipula una penalización máxima que alcanza los 602 euros, una cifra que ha sido calificada de irrisoria e insólita por la opinión pública debido al enorme potencial financiero de los clubes involucrados.

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LA DECISIÓN DEL BARCELONA

A pesar de que el desembolso económico no altera en absoluto las arcas de la institución, la junta directiva del Barcelona ha confirmado que recurrirá la sanción ante los órganos de apelación. Fuentes cercanas al Camp Nou aseguran que no se trata de un problema de liquidez, sino de una firme cuestión de principios. El club sostiene con rotundidad que su proceder comercial fue impecable y que en ningún momento se vulneró el marco legal vigente durante las aproximaciones a Julián.