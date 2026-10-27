LaLiga lamenta comentarios de Mbappé y Tebas sale al paso: "Entendemos el daño"

El fútbol de España lamentó profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado en el pueblo chino y aseguran que trabaja con sus socios en el país asiático para abordar la situación, ante la suspensión en la televisión estatal CCTV de las retransmisiones de la competición española. "Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LaLiga y de todos sus clubes", afirmó este martes el organismo tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un meme que lo compara con Mao Zedong.

En un mensaje en redes sociales, LaLiga afirmó que "el fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas". "Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años", añadió. LaLiga también confirmó que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación y que pondrá en marcha, "en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

REACCIÓN DE JAVIER TEBAS

El presidente de la entidad, Javier Tebas, también trasladó personalmente las disculpas de LaLiga al pueblo chino y recordó que durante muchos años comparten una relación de respeto y confianza. "LaLiga lamenta profundamente el malestar y la ofensa causados en China por las declaraciones de Kylian Mbappé. Entendemos el daño que estas declaraciones han provocado. En nombre de LaLiga, presento mis más sinceras disculpas al pueblo chino", expresó a través de un comunicado en X.

"Durante años, hemos construido con China, sus organismos gubernamentales, instituciones deportivas, entidades audiovisuales y millones de aficionados que aman el fútbol español una relación de respeto mutuo, confianza y colaboración", apuntó.

"No podemos permitir que el comportamiento de un individuo dañe esta relación, ni que más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y millones de aficionados chinos se vean perjudicados por ello", sostuvo Tebas. "Estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance y contactando directamente con nuestros socios y partes interesadas en China para resolver la situación actual. Nuestro compromiso con China, el pueblo chino y las instituciones chinas pertinentes es firme e inquebrantable. La relación que hemos construido durante años no puede verse dañada por un incidente aislado", cerró.



Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino.Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español.No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos.Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación.Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026