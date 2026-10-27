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LaLiga lamenta comentarios de Mbappé y Tebas sale al paso: "Entendemos el daño"

Javier Tebas se pronunció sobre la polémica que surgió en las últimas horas con China y el delantero francés del Real Madrid.

LaLiga lamenta comentarios de Mbappé y Tebas sale al paso: Entendemos el daño

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, salió al paso de la polémica de China con Kylian Mbappé.

27 de octubre de 2026 a las 06:40

El fútbol de España lamentó profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado en el pueblo chino y aseguran que trabaja con sus socios en el país asiático para abordar la situación, ante la suspensión en la televisión estatal CCTV de las retransmisiones de la competición española.

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LaLiga y de todos sus clubes", afirmó este martes el organismo tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un meme que lo compara con Mao Zedong.

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En un mensaje en redes sociales, LaLiga afirmó que "el fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas".

"Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana. Reafirmamos nuestro compromiso con una relación construida durante años", añadió.

LaLiga también confirmó que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China para abordar esta situación y que pondrá en marcha, "en colaboración con los clubes y los jugadores, un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares".

REACCIÓN DE JAVIER TEBAS

El presidente de la entidad, Javier Tebas, también trasladó personalmente las disculpas de LaLiga al pueblo chino y recordó que durante muchos años comparten una relación de respeto y confianza.

"LaLiga lamenta profundamente el malestar y la ofensa causados en China por las declaraciones de Kylian Mbappé. Entendemos el daño que estas declaraciones han provocado. En nombre de LaLiga, presento mis más sinceras disculpas al pueblo chino", expresó a través de un comunicado en X.

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"Durante años, hemos construido con China, sus organismos gubernamentales, instituciones deportivas, entidades audiovisuales y millones de aficionados que aman el fútbol español una relación de respeto mutuo, confianza y colaboración", apuntó.

"No podemos permitir que el comportamiento de un individuo dañe esta relación, ni que más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y millones de aficionados chinos se vean perjudicados por ello", sostuvo Tebas.

"Estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance y contactando directamente con nuestros socios y partes interesadas en China para resolver la situación actual. Nuestro compromiso con China, el pueblo chino y las instituciones chinas pertinentes es firme e inquebrantable. La relación que hemos construido durante años no puede verse dañada por un incidente aislado", cerró.

La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su meme favorito, declarara: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Aunque el futbolista no mencionó específicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.

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Agencia EFE
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