China suspende las emisiones de LaLiga por culpa de Mbappé: la polémica con el delantero

La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la Liga Española y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un meme que lo compara con Mao Zedong. Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la medida entró en vigor anoche y también incluye la retirada de todos los anuncios y videos protagonizados por el futbolista.

La suspensión también fue recogida por otros medios chinos, como Jimu News y Qilu Yidian, así como por el diario oficialista Global Times, que atribuyó expresamente la información a The Paper. La decisión se suma a las anunciadas este martes por varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé al expresar su rechazo a comportamientos que hieren los sentimientos del pueblo chino. Dongpeng Beverage Group, mediante su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió comunicados en la red social local Weibo (semejante a X, censurada en China) en los que anunció la ruptura inmediata de sus lazos con el jugador y alegó "tolerancia cero ante comportamientos que hieren los sentimientos nacionales". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A estos anuncios se unieron los de Mengniu y Milkground, que también confirmaron el fin de sus acuerdos comerciales con el atacante francés, aunque ninguna de las compañías precisó en sus comunicados el incidente concreto que motivó la decisión.

🇨🇳 BOICOT de CHINA a LALIGA.👉 La televisión estatal del país suspende las emisiones de LaLiga tras la polémica con Mbappé.📝 El francés fue preguntado en una entrevista por su meme favorito.🗨️ “Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”. — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2026

En los últimos meses, los anuncios en los que 'Kiki' patrocinaba las bebidas de Bu Shui La aparecieron frecuentemente en marquesinas, autobuses y ascensores de ciudades chinas, especialmente durante el Mundial-2026. Mengniu, uno de los principales grupos lácteos de China, mantiene una destacada presencia en el patrocinio deportivo internacional, con acuerdos vinculados al Mundial, al Comité Olímpico Internacional (COI) y al argentino Leo Messi, mientras que Milkground también había utilizado la imagen de Mbappé en sus campañas comerciales. Por su parte, la plataforma china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, informó este martes que su colaboración con Kylian concluyó el 31 de diciembre de 2024, al expirar el contrato, y anunció que estaba revisando y retirando contenidos relacionados con el deportista. El diario oficialista Global Times dedicó un editorial al asunto en el que destacó cómo numerosos internautas chinos reclamaron una disculpa del galo, con la difusión en Weibo de una etiqueta que puede traducirse como "Mbappé todavía debe una disculpa"

EL COMENTARIO QUE DESATÓ LA POLÉMICA

La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su meme favorito, declarara: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos". Aunque el goleador no mencionó específicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en las redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.