Salió a la luz la agresión que sufrió Camavinga tras el doblete de Mbappé ante Barça

El Clásico de LaLiga volvió a dejar una imagen lamentable para el deporte mundial. Durante los minutos finales del vibrante encuentro disputado este domingo en el Camp Nou, Eduardo Camavinga fue objeto de una agresión física directa por parte de un sector de la afición local.
Los hechos ocurrieron en pleno terreno de juego y ante la mirada atónita de los futbolistas de Barcelona y Real Madrid, empañando lo que había sido un espectáculo de alto nivel.
El incidente se desencadenó en el minuto 87, inmediatamente después de que Kylian Mbappé anotara el gol que sellaba la victoria por 1-2 a favor del conjunto merengue. Camavinga, quien fue el artífice de la jugada al firmar una espectacular acción individual en la que desbordó a Pau Cubarsí para asistir a su compatriota, se acercó a la línea de fondo para celebrar el tanto del triunfo junto al resto de sus compañeros.
Fue en ese momento de euforia cuando la situación se tornó peligrosa. Al encontrarse los jugadores del Madrid celebrando de espaldas y a escasos metros de la primera fila de la grada, varios aficionados radicales del Barcelona aprovecharon la cercanía para golpear repetidamente a Camavinga en la cabeza y el torso utilizando los palos y astas de sus banderas, en un claro acto de frustración y violencia.
La rápida intervención de su compañero de equipo, Aurélien Tchouaméni, evitó que las consecuencias de la agresión fueran aún mayores. Al percatarse de los impactos que estaba recibiendo Camavinga, el contención francés reaccionó de inmediato interponiendo su cuerpo y empujando a los futbolistas madridistas lejos de la tribuna, protegiéndolos también de una intensa lluvia de objetos que comenzó a caer desde ese sector del estadio.
¿Le pegan en la cabeza a Camavinga con una bandera? https://t.co/y1xYa97HBC— BeSoccer (@besoccer_ES) October 26, 2026
Ante la gravedad de los hechos, el árbitro principal del encuentro, Juan Martínez Munuera, se vio obligado a detener las acciones del partido por un espacio de un minuto con 20 segundos. El colegiado activó de inmediato la fase 1 del protocolo oficial de la Real Federación Española de Fútbol contra el lanzamiento de objetos y la violencia en los estadios, lo que obligó a las autoridades del Camp Nou a emitir un mensaje de advertencia urgente a través de los altavoces de la megafonía.
Las indignantes imágenes de la agresión, captadas con total nitidez por las cámaras de la transmisión televisiva, ya se han viralizado y han provocado una oleada masiva de rechazo en el entorno futbolístico.
Se espera que en las próximas horas los comités disciplinarios correspondientes inicien una investigación exhaustiva utilizando el material de seguridad del estadio para identificar a los agresores y aplicar sanciones ejemplares tanto a los implicados como al club catalán.