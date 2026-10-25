Real Madrid pone de cabeza LaLiga tras derrotar a Barcelona: así quedó la tabla de posiciones

El Real Madrid logró una victoria de enorme valor en el Camp Nou al imponerse 1-2 al Barcelona, en un partido lleno de tensión y dramatismo hasta los instantes finales. El héroe indiscutible de la jornada fue Kylian Mbappé, quien se lució con un doblete decisivo para darle tres puntos de oro al conjunto merengue. El equipo blanco saltó al campo con la obligación absoluta de ganar para no quedarse rezagado en la pelea por el título. En un cierre vibrante disputado en los minutos finales, la Casa Blanca sacó a relucir su contundencia para inclinar la balanza a su favor y arrebatarle el triunfo al rival de siempre.

Con este resultado, el Real Madrid le quitó el invicto de la temporada a la escuadra culé, propinándole su primer tropiezo del año. La victoria madridista rompe la racha perfecta del Barcelona y reabre por completo la lucha en la parte alta de la tabla de posiciones. El campeonato español ha quedado apretado y al rojo vivo tras El Clásico. Los dirigidos por José Mourinho alcanzaron las 24 unidades y se colocaron a solo tres puntos de distancia del Barcelona de Hansi Flick, que a pesar del tropiezo se mantiene en el liderato con 27 puntos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Otro de los grandes beneficiados de la fecha fue el Atlético de Madrid, que aprovechó la caída del líder para asumir la segunda posición con 25 unidades tras vencer al Deportivo. Un paso más abajo se ubican el Real Betis en el cuarto lugar con 20 puntos y la Real Sociedad en la quinta casilla con 19.



La lucha por el campeonato continuará sin tregua en la siguiente jornada con duelos decisivos para los contendientes. El Barcelona buscará sacudirse el golpe al recibir en casa al Alavés, mientras que el Real Madrid visitará al Racing de Santander y el Atlético de Madrid jugará a domicilio frente al Levante.