Mbappé silenció el Camp Nou: así fue su gol en el Clásico ante Barcelona

El Clásico de España, correspondiente a la jornada 10, mantenía una altísima intensidad con propuestas ofensivas por parte de ambos bandos.

En un vibrante compromiso que se encuentra en desarrollo, el Real Madrid se ha puesto en ventaja 0-1 frente al Barcelona en el Camp Nou, gracias al tanto de su estrella, Kylian Mbappé .

Sin embargo, cuando el primer tiempo agonizaba, apareció la contundencia madridista. Al minuto 41, Cucurella sirvió para un Diomande que envió el centro al corazón del área y Gerard Martín no pudo despejar, estrellando el balón en un Mbappé que remató a las redes sin problemas. El portero Joan García no tuvo reacción.

Con esta anotación, el atacante francés llega a los 10 tantos y ratifica su gran rendimiento en los enfrentamientos directos ante el conjunto azulgrana, sumando un gol de vital importancia justo antes del descanso.

El encuentro promete un ritmo frenético en la parte complementaria, con el Barcelona buscando reaccionar ante su afición y los blancos intentando aumentar la ventaja en el tablero.