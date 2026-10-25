Raphinha liquidó a un Real Madrid dormido: así fue el gol del Pichichi

El Barcelona y el Real Madrid regalaron un nuevo capítulo lleno de emociones. En un partido muy disputado, Raphinha se convirtió en el héroe blaugrana al anotar el tanto del empate 1-1, aprovechando una desconcentración defensiva del conjunto merengue cuando el reloj marcaba el minuto 61 de la segunda mitad. El encuentro se mantuvo con alta intensidad hasta que llegó la jugada clave para los catalanes. Tras un cobro corto de tiro de esquina, el balón le llegó a los pies de Raphinha. El delantero brasileño, ubicado en el pico del área grande, sacó un potente y cruzado disparo que dejó sin opciones al guardameta rival, firmando así su gol número 13 de la temporada.

La jugada dejó al descubierto graves fallas en la marca del Real Madrid. Marc Cucurella, Bernardo Silva y Jude Bellingham se durmieron en la jugada y no estuvieron atentos a la acción, permitiendo que el Barcelona facturara con velocidad y pusiera la igualdad en el marcador. Antes de que el brasileño encendiera la esperanza culé, el Real Madrid había sabido golpear primero justo antes de irse al descanso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Al minuto 41, Marc Cucurella mandó un centro preciso para Diomande, quien a su vez envió un balón peligroso al corazón del área. En su intento por despejar, el defensor Gerard Martín no logró su objetivo y estrelló la pelota en Kylian Mbappé, quien con gran olfato goleador la mandó al fondo de las redes sin problemas, ante la falta de reacción del portero Joan García. Con esta anotación, el atacante francés llegó a las 10 dianas en la temporada y ratificó una vez más su gran rendimiento frente al conjunto azulgrana, apareciendo en un momento de vital importancia para su equipo.