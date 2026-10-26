Duro golpe para Flick: lo pierde por siete semanas tras caer en el Clásico

El Barcelona de Hansi Flick ha recibido una de las peores noticias posibles tras caer en el Clásico frente al Real Madrid: Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis de su tobillo derecho y estará aproximadamente siete semanas de baja. Así lo confirmó este lunes la entidad azulgrana después de someter al jugador a rigurosos exámenes médicos que detallaron el alcance de la lesión.

"Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente siete semanas", informó el club catalán sobre la lesión de su lateral. La baja representa un contratiempo masivo para los planes de Flick, quien había encontrado en el canterano a uno de sus pilares más confiables en el arranque de la temporada. La desafortunada acción ocurrió en el minuto 10 del compromiso cuando Espart disputó un balón dividido y sufrió un fuerte choque con el mediocampista francés, Aurélien Tchouaméni. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A pesar del evidente dolor en la articulación, el lateral de 19 años demostró su carácter e intentó permanecer sobre el terreno de juego para no dejar desprotegida su banda. Sin embargo, la gravedad del traumatismo hizo insostenible su continuidad, obligándolo a pedir el cambio en el 30' para cederle su lugar a Alejandro Balde.

COMUNICADO MÉDICOLas pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid.El tiempo estimado de baja es de aproximadamente siete semanas. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2026

El diagnóstico médico ha caído como un balde de agua fría en el seno del cuadro barcelonista. Una dolencia en la sindesmosis del tobillo suele ser compleja y requiere extrema precaución para evitar recaídas crónicas, motivo por el cual el cuerpo técnico no asumirá ningún tipo de riesgo. Con el plazo estimado de mes y medio en el dique seco, se prevé que el futbolista no vuelva a tener actividad oficial con el primer equipo hasta mediados de diciembre, perdiéndose el exigente tramo final de la fase de grupos europea. Para Flick, la baja de Espart se convierte en un auténtico rompecabezas táctico de cara a los próximos compromisos. El canterano se había consolidado por méritos propios como un titular indiscutible en la pizarra del estratega alemán, aportando un notable equilibrio defensivo y una gran proyección ofensiva que oxigenaba el juego asociativo del Barcelona.