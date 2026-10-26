Duro golpe para Flick: lo pierde por siete semanas tras caer en el Clásico

El Barcelona de Hansi Flick ha recibido una de las peores noticias posibles tras caer en el Clásico frente al Real Madrid: Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis de su tobillo derecho y estará aproximadamente siete semanas de baja.
Así lo confirmó este lunes la entidad azulgrana después de someter al jugador a rigurosos exámenes médicos que detallaron el alcance de la lesión.
"Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente siete semanas", informó el club catalán sobre la lesión de su lateral.
La baja representa un contratiempo masivo para los planes de Flick, quien había encontrado en el canterano a uno de sus pilares más confiables en el arranque de la temporada.
La desafortunada acción ocurrió en el minuto 10 del compromiso cuando Espart disputó un balón dividido y sufrió un fuerte choque con el mediocampista francés, Aurélien Tchouaméni.
A pesar del evidente dolor en la articulación, el lateral de 19 años demostró su carácter e intentó permanecer sobre el terreno de juego para no dejar desprotegida su banda. Sin embargo, la gravedad del traumatismo hizo insostenible su continuidad, obligándolo a pedir el cambio en el 30' para cederle su lugar a Alejandro Balde.
COMUNICADO MÉDICOLas pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid.El tiempo estimado de baja es de aproximadamente siete semanas.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2026
El diagnóstico médico ha caído como un balde de agua fría en el seno del cuadro barcelonista. Una dolencia en la sindesmosis del tobillo suele ser compleja y requiere extrema precaución para evitar recaídas crónicas, motivo por el cual el cuerpo técnico no asumirá ningún tipo de riesgo.
Con el plazo estimado de mes y medio en el dique seco, se prevé que el futbolista no vuelva a tener actividad oficial con el primer equipo hasta mediados de diciembre, perdiéndose el exigente tramo final de la fase de grupos europea.
Para Flick, la baja de Espart se convierte en un auténtico rompecabezas táctico de cara a los próximos compromisos. El canterano se había consolidado por méritos propios como un titular indiscutible en la pizarra del estratega alemán, aportando un notable equilibrio defensivo y una gran proyección ofensiva que oxigenaba el juego asociativo del Barcelona.
Su ausencia debilita una zona del campo donde el equipo ya venía compitiendo con un margen de maniobra bastante estrecho debido a las exigencias físicas del calendario. La enfermería del conjunto blaugrana se satura en un momento crítico de la campaña, ensañándose especialmente con la línea de contención.
La lesión de la joven promesa se suma a las ausencias ya conocidas de Jules Koundé, Andreas Christensen y Eric García, limitando drásticamente las rotaciones en la zaga central y en los perfiles laterales. Flick se ve obligado a reestructurar su retaguardia con urgencia, justo cuando el equipo necesita mantener la regularidad para defender sus aspiraciones en los diferentes frentes continentales y domésticos.
A corto plazo, las soluciones en el banquillo apuntan a un cambio de roles entre los efectivos disponibles en la plantilla. Balde se perfila para asumir una mayor carga de minutos en el carril izquierdo, mientras que la versatilidad de João Cancelo será clave para cubrir la vacante desértica que deja Espart en la banda derecha.